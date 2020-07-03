Новый раздел о писателях-юбилярах появится на московском портале «Онлайн.Библиогород»
Прочитать биографии и избранные произведения Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова можно будет с 4 июля на портале «Онлайн.Библиогород» в новом разделе под названием «Писатели-юбиляры — 2020». Он будет посвящен отечественным и зарубежным классикам, чьи юбилеи со дня рождения отмечаются в 2020 году.
- Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков — Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся ролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На сайте с бесплатным доступом к информации и книгам «Онлайн.Библиогород» можно будет послушать лекцию о жизни итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери, архивную запись, где Михаил Шолохов читает отрывок своего романа «Тихий Дон».
- В честь юбиляров этого года, кроме Ивана Бунина и Афанасия Фета, названы библиотеки в Москве, которые хранят очень много интересной, а порой и уникальной информации о писателях и поэтах, — добавили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры.
Первой в разделе появится информация о следующих авторах:
- Александр Грибоедов (15 января исполнилось 225 лет со дня рождения),
- Антон Чехов (29 января — 160 лет со дня рождения),
- Борис Пастернак (10 февраля — 130 лет со дня рождения),
- Всеволод Иванов (24 февраля — 125 лет со дня рождения),
- Михаил Шолохов (24 мая — 115 лет со дня рождения),
- Данте Алигьери (конец мая — 755 лет со дня рождения),
- Александр Твардовский (21 июня — 110 лет со дня рождения),
- Антуан де Сент-Экзюпери (29 июня — 120 лет со дня рождения),
- Лев Кассиль (10 июля —115 лет со дня рождения).
Все желающие смогут узнать не только биографию писателей, но и под какими псевдонимами они творили, что некоторых из них связывало с Москвой.
- Всеволод Иванов работал в цирке факиром, Михаил Шолохов стал первым русским писателем, который получил степень почетного доктора права Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. А Александр Твардовский каждый год соблюдал семейную традицию: он дарил жене Марии Илларионовне на день рождения букет белой сирени. Эти и другие подробности можно будет узнать в новом разделе, - рассказали организаторы.
Новый раздел портала «Онлайн.Библиогород» будут обновлять в конце каждого месяца.
Ближайшие юбиляры (информация о них появится до конца года):
- Александр Грин (23 августа — 140 лет),
- Юрии Трифонове (28 августа — 95 лет),
- Александр Куприн (7 сентября — 150 лет),
- Сергей Есенин (3 октября — 125 лет),
- Иван Бунин (22 октября — 150 лет),
- Эдуард Багрицкий (3 ноября — 125 лет),
- Александр Блок (28 ноября — 140 лет),
- Константин Симонов (28 ноября — 105 лет),
- Афанасий Фет (5 декабря — 200 лет).
Что еще можно посмотреть на портале «Онлайн.Библиогород»?
- бесплатный контент библиотек и культурных центров,
- спектакли, концерты, лекции,
- принять участие в мастер-классах для взрослых и детей,
- информацию о книжных фондах московских и российских библиотек.
ИСТОЧНИК KP.RU