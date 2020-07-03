В мэрии Москвы напомнили горожанам о бдительности

С 3 июля в столице возобновляются проверки газовых сетей в жилых домах. Напомним, с конца марта специалисты "Мосгаза" перестали обходить квартиры из-за пандемии коронавируса и объявленного в городе режима самоизоляции. Теперь газовики обязаны также соблюдать и санитарные правила.

"Все сотрудники во время проверок в жилых домах обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками, также ежедневно проводится контроль состояния их здоровья", - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, мастера "Мосгаза", как и остальные сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, не приходят без предупреждения.

"К сожалению, нередко мошенники пытаются попасть в квартиры под видом газовиков, - сказал заместитель мэра. - Еще раз хотел бы напомнить москвичам о бдительности. При малейших сомнениях лучше позвонить в "Мосгаз" и уточнить, действительно ли в вашем доме проводят проверку газового оборудования".

ВАЖНО

Как вычислить мошенника?

Лже-газовики впаривают жителям по завышенным ценам несертифицированные или вышедшие из строя газовые плиты и другие приборы, а также бесполезные датчики контроля. Часто без сертификатов берутся ремонтировать газовые нагреватели и плиты.

Обратите внимание! Специалисты "Мосгаза" проверяют газовые приборы, при необходимости обновляют их. Но они не продают жителям оборудование и не предлагают платные услуги.

Так должен выглядеть настоящий сотрудник "Мосгаза". Фото: Мосгаз

Ещё нюанс - мастер "Мосгаза" во время обхода домов одет в униформу темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой "МОСГАЗ".

С собой у него должно быть служебное удостоверение с фотографией и голограммой.

НА ЗАМЕТКУ

Как узнать о проверке газовых коммуникаций в своём доме?

Об этом "Мосгаз" обязан предупредить жителей заранее любым удобным способом:

- в объявлении на дверях подъездов домов;

- в уведомлении в почтовых ящиках жильцов;

- через личный обзвон жильцов;

- с помощью графика технического обслуживания газовых сетей в доме на официальном сайте Мосгаза в разделе "Населению".

Если сомневаетесь, тогда можно позвонить для проверки в свою управляющую компанию или в "Мосгаз" с мобильника по номерам 104 или 112 (добавочный 04), а также с домашнего телефона на "горячую линию" - (495) 660-20-02.

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