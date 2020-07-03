В мэрии Москвы напомнили горожанам о бдительности
С 3 июля в столице возобновляются проверки газовых сетей в жилых домах. Напомним, с конца марта специалисты "Мосгаза" перестали обходить квартиры из-за пандемии коронавируса и объявленного в городе режима самоизоляции. Теперь газовики обязаны также соблюдать и санитарные правила.
"Все сотрудники во время проверок в жилых домах обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками, также ежедневно проводится контроль состояния их здоровья", - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, мастера "Мосгаза", как и остальные сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, не приходят без предупреждения.
"К сожалению, нередко мошенники пытаются попасть в квартиры под видом газовиков, - сказал заместитель мэра. - Еще раз хотел бы напомнить москвичам о бдительности. При малейших сомнениях лучше позвонить в "Мосгаз" и уточнить, действительно ли в вашем доме проводят проверку газового оборудования".
ВАЖНО
Как вычислить мошенника?
Лже-газовики впаривают жителям по завышенным ценам несертифицированные или вышедшие из строя газовые плиты и другие приборы, а также бесполезные датчики контроля. Часто без сертификатов берутся ремонтировать газовые нагреватели и плиты.
Обратите внимание! Специалисты "Мосгаза" проверяют газовые приборы, при необходимости обновляют их. Но они не продают жителям оборудование и не предлагают платные услуги.
Так должен выглядеть настоящий сотрудник "Мосгаза". Фото: Мосгаз
Ещё нюанс - мастер "Мосгаза" во время обхода домов одет в униформу темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой "МОСГАЗ".
С собой у него должно быть служебное удостоверение с фотографией и голограммой.
НА ЗАМЕТКУ
Как узнать о проверке газовых коммуникаций в своём доме?
Об этом "Мосгаз" обязан предупредить жителей заранее любым удобным способом:
- в объявлении на дверях подъездов домов;
- в уведомлении в почтовых ящиках жильцов;
- через личный обзвон жильцов;
- с помощью графика технического обслуживания газовых сетей в доме на официальном сайте Мосгаза в разделе "Населению".
Если сомневаетесь, тогда можно позвонить для проверки в свою управляющую компанию или в "Мосгаз" с мобильника по номерам 104 или 112 (добавочный 04), а также с домашнего телефона на "горячую линию" - (495) 660-20-02.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банда лжегазовщиков вымогала у пенсионеров по 200 тысяч рублей
В столичном Департаменте ЖКХ рассказали, как защититься от обмана (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU