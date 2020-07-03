Собянин рассказал о снижении на 40% смертности на дорогах Москвы

В Москве за последние годы на 20% снизилось количество аварий с пострадавшими, на 40% уменьшилась смертность на дорогах. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил во время посещения 2-го отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по городу.

- Совместными усилиями мы за последние годы на 20% снизили ДТП с пострадавшими, на 40% уменьшилась смертность на дорогах. Это уникальные показатели, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр города подчеркнул, что многие москвичи имеют машины – на дороги ежедневно выезжают около 3,5 млн машин, поэтому было важно достичь критерия, который заложен президентом в национальных приоритетах по безопасности движения на дорогах.

В период пандемии, по словам Сергея Собянина, Госавтоинспекция решала важнейшую задачу контроля соблюдения режима самоизоляции, в первую очередь, людей, болеющих коронавирусом, и контактных лиц. Еще одной задачей стал контроль соблюдения пропускного режима.

- Без контроля за пропусками, без контроля на дорогах мы бы порядка не навели. Это тысячи спасенных жизней. Это соблюдение санитарного режима в городе. Проведена была огромная работа, - сказал Сергей Собянин.

Правительство Москвы продолжит оказывать поддержку подразделениям Госавтоинспекции в оснащении современной техникой и создании благоприятных условия для успешного решения задач службы.

Только цифры

Благодаря совместной работе ГИБДД и Правительства Москвы за последние годы:

- на 21% снизилось количество ДТП с пострадавшими - с 11 757 (данные 2010 года) до 9 296 (данные 2019 года),

- на 42% число погибших, это более 2300 сохраненных жизней,

- за январь-май 2020 года в городе произошло 2 728 дорожно-транспортных происшествий, что на 19% ниже аналогичного периода прошлого года,

- показатель социального риска составляет 3,5 погибших в ДТП человек на 100 000 жителей (по данным за 2019 год),

- в три раза уменьшилось время ликвидации последствий ДТП.