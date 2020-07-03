«Сохранить частичку старого города»: москвичи восстанавливают вывеску магазина фарфора на Мясницкой

Не выдержал эпидемию легендарный магазин фарфора «Гледиз» на Мясницкой улице. Чайные сервизы, кувшины и вазы вывезли, а двери закрыли. Фарфоровая история, похоже, окончательно и бесповоротно завершилась, а ведь длилась больше 120 лет. Жаль.

Обнаружили еще в 2000-х годах

Через запыленные стекла видно, что витрины магазина пустые. О фарфоровом мире напоминают только табличка «Гледиз», еще указаны часы работы «9.30-20.00».

- Инвентаризация, - оставили надпись на дверях собственники.

Ходили в этот магазин последние годы, как на выставку. Изобилие посуды из фарфора было доставлено из Англии, Италии, Японии и России. Известный российский модельер Валентин Юдашкин создал несколько вариантов дизайнов для посуды из Китая. Сервизы были дорогие – от 30 до 150 тысяч рублей. Продавцы и до пандемии говорили, что крупные покупки совершают только богатые люди, сервизы покупали в подарок.

- После Нового года всегда было много покупателей. Мы делали вывод, что хорошо отмечали - бились чашки, блюдца. А мы могли продать по одной единице из сервиза, - рассказывала продавец.

Во время самоизоляции посуда оказалась никому не нужна. Убытки были большими, пришлось закрыться. И вот только сейчас, когда собственник уже не сможет препятствовать, команда городских реставраторов «Вспомнить все» смогли начать восстанавливать историческую вывеску на магазине.

- Вывеску «Товарищество М.С. Кузнецова» обнаружили еще в 2000-х годах. Она не нарисованная, а вдавленная. Стена была закрашена в советские годы, но был виден рельеф. Мы последние года три ходим к магазину «Гледиз», просили, чтобы нам разрешили отреставрировать ее за свой счет. Но нам сказали: «Нет». При этом нам дали одобрение в Мосгорнаследии. Сейчас собственники разорились, помещение выставили на продажу, а верхние этажи принадлежат музыкальной школе Игоря Крутого, у которого есть разрешение на приведение в порядок всего фасада здания. И мы как раз подгадали, чтобы отреставрировать вывеску, - рассказала Наталья Тарнавская, представитель «Вспомнить все».

Фото предоставлено командой реставраторов "Вспомнить все"

- А вы точно знаете, как должна выглядеть вывеска? – уточняю.

- Да. Мы видели по эскизам и старым изображениям. Сможем восстановить две вывески, они над крайними витринами. На них написано «Товарищество М.С. Кузнецова». Вообще это была самая известная марка фарфора в России, у промышленника Матвея Кузнецова был завод даже в Риге. А этот магазин строился специально для него, по проекту архитектора Федора Шехтеля.

- Вы реставрируете вывеску за свой счет?

- Да. Мы говорили о проекте в интернете, людям интересно, они нас поддерживают. Мы собрали нужные средства – около 480 тысяч рублей. Правда, на сусальное золото, которым покрыты буквы, денег не хватит. Но мы все равно подберем цвета и сделаем красиво. Сейчас идет детальное восстановление и уже где-то в конце августа сможем показать москвичам.

Вывеска – напоминание о старом городе

Москвоведы полностью поддерживают инициативу городских реставраторов. Ведь, приезжая за границу, мы восхищаемся старинными фасадами, сохраненными памятниками и вывесками. Нужно и нам сохранять свое.

- Вывеска вернется и это создаст еще одну очень хорошую точку притяжения, которая будет напоминать о существовании старого города. Каждому захочется узнать историю этого здания. А ведь оно изначально строилось для фарфорового «короля» Матвея Кузнецова, который действительно значительно расширил производство и построил такой флагманский магазин на Мясницкой. Его строил мастер Шехтель. Начали в 1898 году и закончили в 1903 году, - говорит Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, создатель канала «Архитектурные излишества».

Магазин был двухэтажным с большими витражными окнами. Для того, чтобы обозначить, что это «царство» торговли, были созданы украшения в виде масок бога Меркурия (напомним, в 2016 году одну из них чуть не потеряли, при реставрации у скульптуры появились «узбекские» черты лица).

- Кузнецов понял, что фарфор - это не только элитарный предмет для высших слоев населения. Он ориентировался на средние и даже низшие слои. До сих пор предметы, которые изготавливал Кузнецов, можно найти в московских семьях, у многих жителей других городов, как отдельные сервизы, так и чайные пары, которые сейчас на антикварных рынках стоят совсем недорого, - вспоминает Павел Гнилорыбов.

Ориентировочно через десять лет (1912-1913 годы) надстраивают третий этаж, в советские годы - четвертый этаж, но в магазине все равно продолжали торговать фарфором и даже после Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено командой реставраторов "Вспомнить все"

- В советское время магазин сохранил свою специализацию – здесь продавали посуду из фарфора. И даже при капитальной реконструкции в начале 1960-х всех интерьеров торговых помещений на улице Кирова (так называлась Мясницкая с 1935 по 1990 год), вместе с магазином «Чаеуправление» (ныне Чайный дом) сохранил свои интерьеры, - вспоминает Денис Ромодин, москвовед.

Идеально было бы, если и сейчас в помещение въехали продавцы посуды (а ведь проще открыть бургерную или супермаркет), чтобы фарфоровая история не заканчивалась. Но точно останется вывеска «Товарищество М.С. Кузнецова», которая будет напоминать о чудесном времени с красивыми чайными сервизами.

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