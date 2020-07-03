2020-07-03T18:44:50+03:00
Общество

Жителей Подмосковья, которые впервые покупают жилье, на 1 год освободят от транспортного налога

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Московская область вводит новую уникальную льготу для граждан - жители региона, которые впервые покупают жилье, будут на 1 год освобождены от транспортного налога. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Такую существенную экономию для личного бюджета можно получить при соблюдении трех несложных условий:

- Приобретаемая недвижимость должна находиться в новостройке.

- Покупатель должен зарегистрироваться на территории Подмосковья.

- На ваш автомобиль не распространяется повышающий коэффициент.

- Кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму - освобождение от уплаты транспортного налога за машину при покупке новой квартиры, - рассказал Андрей Воробьёв в интервью телеканалу РБК. - Регион растет на 90-95 тысяч человек в год, поэтому мы должны создавать соответствующие условия - рабочие места, инфраструктуру, и, конечно, заботиться, чтобы человек как можно комфортнее чувствовал себя с точки зрения различных платежей.

Губернатор напомнил, что Московская область уже несколько лет удерживает первое место среди субъектов РФ по объемам строящегося жилья. При этом примерно 85% всех новых квартир попадают под программу льготной ипотеки, запущенной Президентом России Владимиром Путиным. Напомним, в столичном регионе по льготной ставке в 6,5% можно приобрести жилье стоимостью до 12 миллионов рублей.

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