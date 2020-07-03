Малышка, которую подруга выбросила в мусорный бак в Москве, оказалась правнучкой народного артиста Катина-Ярцева

Уже двое суток 7-летняя Ева находится в детской больнице. У девочки закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Врачам пришлось буквально вытаскивать малышку из мусорного бака. Туда её отправила 10-летняя подруга.

Напомним, все произошло 1 июля во дворе многоэтажки на улице Сперанского, в Бутырском районе столицы.

У девочки закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозгаФото: Личный архив

Пострадавшая девочка оказалась правнучкой советского актёра Юрия Катина-Ярцева, известного по ролями Джузеппе в фильме "Приключения Буратино", астронома в "Семнадцать мгновений весны" и множестве других легендарных фильмов.

Нам удалось пообщаться с ее мамой, двоюродной внучкой народного артиста РСФСР, Ярославой Катиной-Ярцевой.

- Как это произошло?

- Дочка в тот день гуляла на детской площадке. За ней присматривала моя мама. В какой-то момент эта девочка сняла Еву с качелей и потащила на помойку. Она намного крупнее дочки. Она просто взяла и перекинула её головой в бак.

- Что говорят врачи?

- Дочка в больнице. Сейчас ей уже лучше. Но она шокирована тем, что произошло.

Уже двое суток 7-летняя Ева находится в детской больницеФото: Личный архив

- То есть девочка просто так это сделала? Они даже не ссорились?

- Ей просто так досталось. Эта девочка и других детей раньше обижала. Такой странный ребёнок.

- Родители уже извинились?

- Нет, ну что вы. Я сама позвонила её маме. Но она все свалила на бабушку Евы. Сказала, что она должна была их дочку успокоить.

Ярослава не держит зла не девочку. Ей жаль ребёнка, потому настаивать на уголовном наказание она не будет. Ева - средняя дочка в семье.

- У меня трое детей. Живём скромно в муниципальной квартире. К сожалению, я родилась в 90-х и не успела пообщаться с дедушкой, - рассказала Ярослава.

Напомним, по факту происшествия полиция ведёт проверку.