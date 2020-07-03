2020-07-03T20:13:11+03:00
Общество

Видео потопа в Москве: дороги превратились в реки

«КП» публикует, как водители и пешеходы оказались под мощным ливнем
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Синоптики говорят, что ливень продлится до полуночиСиноптики говорят, что ливень продлится до полуночиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сильный ливень 3 июля обрушился на Москву. В городе одновременно в нескольких точках фиксировали подтопления: бурный «водопад» по лестнице к станции метро «Медведково», затопило переход к станции метро «Строгино». Подтопления пришлось ликвидировать сотрудникам Мосводосток.

В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

«КП» сняла, как машины с трудом передвигались по улице Свободы. Дорогу залило так, что в шлепках там пройти было невозможно. Машины сбрасывали скорость, чтобы проехать по большой воде.

Последствия ливня в Москве.

Водители фиксировали, как на машины, передвигающиеся по Волоколамскому шоссе, падал град.

Сильный ливень 3 июля обрушился на Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный ливень 3 июля обрушился на МосквуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красногорске на трассах образовались реки. Затоплен оказался микрорайон Павшинская пойма, улицы Лесная, Трикотажная и Волоколамское шоссе. Люди, которые ехали в этот момент в общественном транспорте, тоже пришлось промочить ноги - вода зашла в низкопольные автобусы. Много воды на развязке Волоколамского и Ильинского шоссе, на улицах Комсомольской, Вокзальной. Подтопило и улицы в поселке Нахабино.

В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

Поток машин создавал волны на Новорижском и Рублевском шоссе. Москвичи говорили, что машины стали буквально плыть.

- Волны такие, хоть купальник доставай. Конечно, ливень сильный, - написала Анастасия Молчанова.

Павшинскую пойму опять затопило.

Кстати

Синоптики говорят, что ливень продлится до полуночи, но будет идти не на всей территории Москвы. В МЧС рекомендуют не укрываться под деревьями и не ходить возле рекламных щитов.

Дороги превратились в реки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дороги превратились в рекиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПО ТЕМЕ

«Волны, хоть купальник доставай»: сильный ливень затопил Новорижское и Рублевское шоссе в Москве

Столицу накрыли шапки кучево-дождевых облаков, но синоптики обещают недолгий дождь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День рекламщика 2020: какого числа, история и традиции праздника
Мы встречаем рекламу повсюду: на телевидении и радио, в газетах, общественном транспорте и социальных сетях. Иногда она раздражает, иногда — помогает найти нужный товар. Как же отмечают День рекламщика в 2020 году?
День авиадиспетчера 2020: история и традиции международного праздника
Наверное, каждый из нас хоть раз летал на самолете. Над тем, чтобы полет прошел комфортно и безопасно, работает множество людей. Среди них и авиадиспетчеры. Сегодня мы расскажем об их профессиональном празднике – Дне авиадиспетчера 2020
Новости 24
Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно
Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре
Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента
Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения
В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева
Танцевальный сезон на ВДНХ откроется 4 июля
ЦИК: Более, 2,8 млн москвичей проголосовали за поправки к Конституции
Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции
Синоптики пообещали москвичам дожди с грозой на фоне жаркой погоды
Политолог Дмитрий Гусев: В легитимности голосования по поправкам к Конституции сомнений нет
Политолог Павел Данилин: Процесс голосования по поправкам был достаточно открытым
Политолог Наталия Елисеева оценила прозрачность голосования по Конституции
Политолог Дмитрий Журавлев: Это голосование — лучший вариант из всех, что я видел
Член ОП Москвы не сомневается в легитимности голосования по Конституции
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений
Член Совета при президенте РФ Игорь Борисов: Голосование проходит гласно и свободно
Политолог Алексей Чеснаков: Голосование в Москве было открытым, свободным и прозрачным
Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки
Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции не вызывает сомнений в его прозрачности
Политолог назвал голосование по конституции прекрасно организованным и легитимным
В Общественном штабе заявили об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования в Москве
Политолог Семен Уралов: Явка на голосование в Москве составит 60%
ЦИК: Явка на голосование по Конституции в Москве к 12 утра составила 45,81%
В Подмосковье стартовал пляжный сезон
МГИК: В Москве начался итоговый день голосования по поправкам к Конституции