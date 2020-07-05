Комары в Москве оголодали во время карантина

Эти летом многие москвичи и жители Подмосковья отмечают: комар нынче пошел какой-то агрессивный. И многочисленный. В иной лес или парк и не зайти - полчища малюсеньких упырей облепляют со всех сторон и атакуют неприкрытые одеждой места. На природе, конечно, всякое бывает. Но такого нашествия никто не припомнит…

Энтомолог (специалист по насекомым), доктор биологических наук Анатолий Захаров объясняет, что такая активность может быть связана с режимом самоизоляции. Мол, большинство людей сидели на карантине, а парки - основная среда обитания комаров в условиях города - почти два месяца были закрыты. Кровососы изголодались, а когда москвичи вернулись с прогулками в парки, комар и пошел в атаку. Наверстывает упущенное.

ПИК ЧИСЛЕННОСТИ

Впрочем, эту точку зрения разделяют далеко не все специалисты.

- Вспомните, где многие москвичи провели режим самоизоляции. На дачах. Думаю, такого количества горожан в загородных домах в мае, когда у комаров начинается сезон активного размножения, никогда прежде не было, - говорит научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. - Кроме того, человек не является для комаров центром вселенной, это далеко не единственный и не основной «продукт питания». Комары куда больше тревожат млекопитающих, которые водятся в лесах. Так что с кормовой базой у них проблем во время нашего карантина не было.

При этом эксперт отмечает: в этом году численность комаров выше, чем в предыдущие годы. Она сейчас на пике. И этому есть несколько объяснений.

- Идеальные места для размножения комаров - мелкие водоемы со стоячей водой, лужи, которые не пересыхают в течение хотя бы 2-3 недель. Сюда самки комара откладывают яйца, из которых появляются личинки, - говорит Марьинский. - В прудах и озерах, личинок поедают рыбы. А в лужах у них естественных врагов нет. Обычно такие лужи формируются в результате весеннего паводка, когда тает снег. Нынешняя зима в московском регионе была малоснежной. Поэтому даже во второй половине мая комаров было в среднем меньше, чем обычно. Но в начале июня пошли проливные дожди, эти самые лужи образовались, а следом установилась жаркая погода. Это - идеальные условия для размножения комаров. И чем теплее вода, тем быстрее насекомое проходит стадии от яйца до взрослой особи. И вот спустя две недели, в 20-х числах июня, начался массовый вылет. И их заметно больше, чем обычно.

Тут стоит отметить, что за теплое время года сменяются несколько комариных поколений. Идеальные условия - когда тепло и сыро.

- Сейчас численность комаров на пике, но не нужно ожидать, что она стремительно схлынет, - продолжает Вадим Марьинский. - В течение июля они никуда не денутся. Численность комаров начнет снижаться в августе, а в сентябре их уже почти не останется.

Садятся на людей и пьют кровь комары-самки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МОГУТ ЛИ ОНИ ПЕРЕНОСИТЬ КОРОНАВИРУС?

Для начала стоит напомнить, что садятся на людей и пьют кровь комары-самки. (Самцы-то, бедолаги, вообще нектаром питаются!) «Комарихи» переваривают кровь - это необходимо для дальнейшего процесса откладывания яиц.

- Нам повезло с климатом, - продолжает эксперт. - Мы иногда сетуем на зиму, а на самом деле этот фактор защищает нас от многих опасных тропических болезней. Да, у нас водятся малярийные комары, но пусть вас не пугает название - это значит, что представители этого рода теоретически могут переносить малярию. Но в наших краях этой болезни просто неоткуда взяться. Могут быть только завозные случаи. Условно, человек прилетел откуда-нибудь из Мадагаскара, где заболел малярией. Комар его укусил, а потом укусил другого человека. Так он может передать болезнь. Но такие случаи, слава богу, очень редки. Возбудители малярии предпочитают более жаркие и влажные регионы.

При этом, по словам Вадима Марьинского, в южных регионах России также известны единичные случаи передачи через комаров ранее не фиксировавшихся в этих широтах болезней. Например, лихорадки Западного Нила и дирофиляриоза (это микроскопические паразиты вроде глистов).

- Но это, повторюсь, редкие и единичные случаи.

- А что насчет коронавируса?

- Пищеварительная система самки комара устроена таким образом, что после переваривания крови в организме насекомого сохраняется лишь небольшой набор возбудителей инфекции. В том числе тех, о которых мы говорили ранее. Это ограниченный набор. На данный момент нет никаких свидетельств, что комар может выпить кровь болеющего коронавирусом человека и передать COVID-2019, укусив другого человека. Судя по всему, после переваривания крови возбудителя не остается. Так что, скорее всего, комары не могут переносить коронавирус.

Личинки комаровФото: GLOBAL LOOK PRESS

4 ФАКТА О СТОЛИЧНЫХ КОМАРАХ

Передвигаются по воздуховодам, живут даже в Москва-Сити

- В Москве и Подмосковье обитает несколько десятков видов комаров.

- Есть виды, которые весьма приспособились к городским условиям и предпочитают размножаться, например, в подвалах многоквартирных домов, где скапливается вода. Этот процесс не останавливается даже зимой. Представители этих видов могут проникать в квартиры, поднимаясь по воздуховоду.

- Считается, что на верхние этажи многоэтажек комары не залетают. Специально - да. Потому как передвигаться в сторону неба кровососущим насекомым особого резона нет - все их жертвы обычно ходят по земле. Но при этом комар существо легкое, потоками ветра его может забросить и куда повыше. Так что на самом деле встретить «носатика» теоретически можно даже в башнях Москва-Сити. Но это все-таки исключение.

- Как зимуют комары? Самки некоторых видов умеют с осени откладывать яйца в местах, где весной в перспективе могут появиться условия для размножения - вроде уже упомянутых луж. Представительницы других видов прячутся в более-менее теплые места (в том числе в домах) и впадают в оцепенение, ожидая весны.

Идеальные места для размножения комаров - мелкие водоемы со стоячей водойФото: Евгения ГУСЕВА

ВАЖНО!

Чем спасаться

1. На рынке сегодня довольно много различных репеллентов - средств, отпугивающих комаров.

- По счастью, в наше время с защитой от комаров нет никаких проблем, - говорит Вадим Марьинский. - Есть качественные репелленты, используя которые, можно хоть в одной футболке по тайге гулять. Да, будет неприятно, потому что комары все равно будут рядом роиться, но от укусов защита вас убережет. Самый главный момент: покупая репеллент, внимательно прочитайте инструкцию. Можно ли его брызгать на открытые участки кожи или только на одежду.

2. Есть и множество народных средств, защищающих от комаров.

- Давно подмечено, что комары не переносят некоторые терпкие запахи, - говорит эксперт.

В их числе - гвоздика, анис, розмарин, календула и другие. Существуют рецепты самостоятельного изготовления отпугивающих спецсредств. Например, пару чайных ложек той же гвоздики заливают кипятком и дают отстояться. А потом еще для крепости и на водке настаивают.

3. Иногда эффективным союзником может быть погода. Комары не любят, когда жарко, сухо или ветренно. Поэтому планируя свои прогулки, стоит учитывать и этот фактор.

4. Известно, что некоторые виды насекомых через энное количество поколений начинают привыкать к средствам защиты от них. Например, те же тараканы. Иногда новая «отрава» перестает быть эффективной уже чуть ли не через два-три года. У комаров тоже так?

- Нет, - отвечает Марьинский. - Комары подобным образом к репеллентам не приспосабливаются. Они очень недолго живут. Самцы - всего 2-3 недели, самки - до двух месяцев (Тогда как тараканы - до года, - Авт.). Поэтому один и тот же по составу репеллент будет одинаково эффективен и через сезон, и через десять лет.

Каким репеллентом спасаться от комаров?Фото: Альберт ДЗЕНЬ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему нельзя «обработать» московские водоемы?

Некоторые москвичи недоумевают: почему нельзя обработать какими-нибудь спецсредствами все более-менее крупные московские водоемы, в которых развиваются личинки комаров?

У специалистов на это несколько аргументов.

Да, технически это возможно. Но «химии», которая избирательно действует только на комаров, не влияя на прочую живность, не существует. То есть, под раздачу попадут и другие виды насекомых, рыба и водоплавающая птица.

Кроме того, все-таки главные и практически безопасные «ясли» для личинок комаров - вовсе не в больших водоемах, а лужах и болотцах. А их все не обработать.