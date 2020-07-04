Забил штативом капельницы: Пациент московской больницы убил соседа по палате

Драка с летальным исходом случилась в больнице на Севере Москвы. В одном из отделений клиники имени Вересаева (ГКБ №81) подрались два пожилых пациента.

— Возраст обоих мужчин 75+. У зачинщика серьезное расстройство психики. Он схватил стальной штатив капельницы и нанес им несколько ударов соседу по палате, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сам по себе металлический шест, на который крепят лекарства, не тяжелый — три-четыре килограмма. Однако жертва преступления не мог обороняться. В больницу его привезли в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у него была онкология и другие серьезные проблемы со здоровьем

— Все произошло быстро. Медперсонал сбежался на шум, но откачать избитого не смогли. У того, кто бил, резко ухудшилось состояние. Пожилой возраст плюс проблемы психики. Сейчас он изолирован от остальных в той же больнице. Арестовать его, привести на допрос и тем более в суд для избрания меры пресечения пока не представляется возможным, — добавил собеседник редакции.

Расследованием дела занимается Следственный комитет. Официальные представители ГСУ СКР по Москве не ответили на звонок корреспондента «КП».

Отметим, что по статье за убийство уголовный кодекс предусматривает до 15 лет колонии. Однако за смертельное насилие над человеком в беспомощном состоянии максимальное наказание — пожизненный срок. При этом преступников с психическими проблемами могут вместо колонии отправить на принудительное лечение по решению суда. Также пожилых обвиняемых редко наказывают реальным лишением свободы.