«Ксеньевский прииск» профинансировал производство фильма «В воде не тонут»

Официальная премьера этого непростого художественного фильма состоится сразу после того как в регионах России будут отменены карантинные ограничения для кинотеатров. Недавно лента завоевала второе место в категории «Полнометражные художественные фильмы» на международном кинофестивале «Свобода», опередив столичных конкурентов.

Первыми зрителями фильма стали дети из нескольких детских домов и реабилитационных центров Забайкалья. Именно они – герои картины. А некоторые из них еще и актеры и даже исполнители саундтреков. В мае 2019 года у инициативной группы во главе с известным сибирским журналистом Еленой Хзанян возникла идея снять художественный фильм на базе отделения психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества центра «Доверие». Как рассказывает сама Елена, этот фильм с самого начала задумывался не только как художественное высказывание, но и как акт социальной реабилитации. Сами дети и стали актерами фильма. Постепенно сформировалась полноценная съемочная группа. Понятно, что кинопроизводство требует вовлечения большого количества людей, то есть, больших временных и материальных затрат. Но дети из реабилитационного центра «Доверие» – одни из самых важных подопечных ПАО «Ксеньевский прииск». Поэтому вопрос с финансированием фильма решился быстро.

«Это дети, чьи родители живы, но либо отбывают срок, либо не хотят забирать детей в семью. По сути это социальные сироты. И это тяжелый укор для всего общества. «Ксеньевский прииск» чувствует свою ответственность за все, что происходит на земле Забайкалья. Поэтому решение о финансировании фильма далось нам легко», – рассказывает генеральный директор ПАО «Ксеньевский прииск» Егор Литуев.

Сценарий фильма был написан очень быстро. Тема детей, которые уже в детстве становятся жертвой наркотиков, непроста и пронзительна. Но съемочной группе удалось создать не просто цепляющую за душу историю. Получилось профессиональное кино с хорошо закрученным сюжетом, яркими актерскими работами и трюками на уровне большого кино. Высокий уровень фильма подтвердил и отзыв жюри международного фестиваля «Свобода». «Авторам удалось держать зрителя в напряжении до самого конца картины… Не осталась незамеченной и замечательная актерская игра юных артистов. Подростки буквально вжились в свои роли», – пишут члены жюри. По их мнению, фильм продолжает традиции таких выдающихся отечественных фильмов как «Республика ШКИД», «Пацаны» и «Подранки».

Сценарий основан на реальных событиях. Подростки, попавшие в беду, доказывают, что, достойны и могут остаться на плаву, не утонуть в большой воде жестокой жизни. Это касается и героев фильма и актеров, которые во многом играли самих себя

Получив прокатное удостоверение Министерства культуры, съемочная группа не остановилась в ожидании премьеры. В детских домах Забайкалья уже идут кастинги детей для съемок второй части фильма. Их финансирование также взял на себя «Ксеньевский прииск», который ежегодно вкладывает десятки миллионов рублей в благотворительность Забайкалья.