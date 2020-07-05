2020-07-05T17:57:22+03:00
Общество

В московских центрах соцобслуживания заработают комнаты прохлады

В них можно не только посидеть под кондиционером, но и попить воды, правда, социальную дистанцию и маски никто не отменял
Анастасия ВАРДАНЯН
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Если дома нет кондиционера, можно отправиться в комнату прохлады.Если дома нет кондиционера, можно отправиться в комнату прохлады.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже несколько лет в московских центрах социального обслуживания, а таких в столице больше сотни, работают комнаты прохлады. В помещениях с кондиционерами можно не только посидеть на диванах, но и бесплатно выпить воды, посмотреть телевизор и зарядить мобильный телефон. Обычно помещения работают с первых дней лета, но в этом году пандемия внесла свои коррективы. Комнаты заработают с понедельника, 6 июля и по коронавирусным правилам.

- Для минимизации риска заражения будет соблюдаться масочный режим. Кресла расставлены таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5 метра, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе мэрии столицы.

Охладиться могут все желающие, независимо от цели визита в соцзащиту. Ближайший к вам центр можно найти на сайте мэрии mos.ru Комнаты прохлады работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу — с 09:00 до 18:45, в субботу — с 09:00 до 16:00. Тех кто особенно сильно страдает от зноя, ждут еще и бесплатные лекции о том как справиться с жарой. Они точно не будут лишними. Синоптики обещают жителям столицы аномально жаркую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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