2020-07-05T18:04:35+03:00
Происшествия

На въезде в Москву сгорел рейсовый автобус

Водитель и пассажиры успели выбежать на улицу
Анастасия ВАРДАНЯН
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На въезде в столицу загорелся туристический автобусНа въезде в столицу загорелся туристический автобусФото: Кадр видео
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Страшные кадры полыхающего автобуса сняли очевидцы. На них большой автобус полностью объят огнем, а густой черный дым валит прямо на трассу. Пожар тушили несколько минут оперативно прибывшие на место спасатели. Каким-то чудом обошлось без пострадавших. А произошло все в шестом часу вечера воскресенья, 5 июля, на федеральной трассе М-4 "Дон", на въезде в Москву со стороны Домодедово Московской области.

- Водитель и пассажиры успели покинуть салон. Ликвидация возгорания продолжается, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

По словам очевидцев, автобус загорелся во время движения. Заметив дым, водитель выехал на обочину и помог людям покинуть салон. Что стало причиной возгорания, установят в ближайшее время.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД

На трассе М-4 "Дон" в Домодедовском районе из-за пожара образовалась пробка. Водителям стоит заранее планировать маршруты объезда.

На трассе в районе Домодедово загорелся автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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