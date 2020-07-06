2020-07-06T08:22:22+03:00
Общество

В Москве вновь начинается капремонт жилых домов

Из-за коронавируса график работ изменился на ближайшие два года
Светлана ВОЛКОВА
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В многоквартирных домах Москвы возобновляется капитальный ремонт. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.В многоквартирных домах Москвы возобновляется капитальный ремонт. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
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В многоквартирных домах Москвы возобновляется капитальный ремонт. Напомним, от него временно отказались в марте из-за режима самоизоляции, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин отменил для горожан взнос за капремонт на три месяца - с апреля по июнь. С 1 июля его вернули в платежки в сумме 18 рублей 86 копеек за 1 квадратный метр общей площади в месяц. Теперь дело за ремонтниками.

«Подрядные компании сейчас начинают подготовку, необходимую для расконсервации зданий и начала работ, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - На это уйдёт примерно 10 дней».

Графики начала и завершения капремонта для каждого дома скорректируют и вывесят на информационных стендах в подъездах. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Графики начала и завершения капремонта для каждого дома скорректируют и вывесят на информационных стендах в подъездах. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

По его словам, затем уже займутся ремонтом, в первую очередь работами, связанными с подготовкой к зиме. Их завершат до начала отопительного сезона.

Кроме того, этим летом в жилых домах полностью обновят системы внутридомового газоснабжения и заменят лифты. А намеченный ранее в квартирах ремонт стояков внутридомовых инженерных систем перенесли на 2021 год.

Подрядные компании сейчас начинают подготовку, необходимую для расконсервации зданий и начала работ. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Подрядные компании сейчас начинают подготовку, необходимую для расконсервации зданий и начала работ. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Графики начала и завершения капремонта для каждого дома скорректируют и вывесят на информационных стендах в подъездах.

Адреса обновляемых в этом году зданий и сроки можно также посмотреть на сайте Фонда капитального ремонта домов Москвы.

Этим летом в жилых домах полностью обновят системы внутридомового газоснабжения и заменят лифты. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Этим летом в жилых домах полностью обновят системы внутридомового газоснабжения и заменят лифты. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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