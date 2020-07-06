Добро пожаловать на незабываемый отдых!

Что и говорить, эпидемия коронавируса всем спутала планы. Многие после трех месяцев сидения в четырех стенах теперь стараются почаще выезжать на природу или на прогулки по различным достопримечательностям. Благо ограничительные меры постепенно снимаются. Мы продолжаем носить в общественных местах маски и перчатки, соблюдаем социальную дистанцию, но теперь имеем возможность выйти во «внешний мир». Большинство по-новому на этот самый мир взглянули. Вокруг столько интересного! Прозвучит странно, но для большинства жителей Подмосковья и Москвы территория области - терра инкогнита. Вроде и все близко, но вокруг - в часе-полутора езды - так много потрясающих и интересных мест…

О будущем туристическом сезоне мы говорим с руководителем Комитета по туризму МО в ранге министра Натальей Галкиной.

«МЫ ЗДЕСЬ, РЯДОМ»

- На сегодняшний день в Подмосковье для прогулок открыты наши чудесные парки и усадьбы, заработали музеи, веранды ресторанов, велопрокат, - рассказывает Наталья Галкина. - Можно приехать погулять, посетить экспозиции, выставки. Мы видим большой рост посещаемости подмосковных достопримечательностей за последние недели. Летом мы ожидали рост числа туристов на 10 - 15%, но из-за коронавируса выпало несколько месяцев. Хочется надеяться, что посещаемость региона в летние месяцы у нас вырастет. Границы еще закрыты, и большинство москвичей уже направилось к нам, в Подмосковье. Мы здесь, рядом - в выходные к нам можно запросто выехать и всегда найти что посмотреть. Дачники тоже активизировались. Если раньше доезжали до загородного дома и оставались там, то теперь люди интересуются: куда можно поехать поблизости, что открыто, где купить фермерские продукты, какие рядом есть развлечения, чтобы не просто так сидеть на даче. У нас прекрасная продукция народных художественных промыслов: гжель, павловопосадские платки, жостовские подносы, сергиевопосадская игрушка - все это можно привезти из Подмосковья в подарок.

- Как вам пришлось корректировать летние планы? Несколько лет подряд проходил масштабный проект «Лето в Подмосковье» (зимой соответственно - «Зима в Подмосковье». - Ред.), который включал в себя сотни различных мероприятий. А что в этом году?

- Мы рассказываем о самых интересных местах, где можно подышать свежим воздухом, погулять по лесу, собрать ягоды и грибы. Готовим для туристов и гостей Подмосковья идеи отдыха с лучшими верандами, парками, пляжами, усадьбами, местами у воды для пикников и многое другое. На нашем сайте - главном турпортале Подмосковья welcome.mosreg.ru можно узнать обо всех видах отдыха - от рыбалки до гольф-полей - и спланировать свой отдых.

КУДА ПОЕХАТЬ ОДНИМ ДНЕМ?

- Куда бы вы порекомендовали новичкам отправиться одним днем? Давайте назовем ваш личный топ-5.

- Всем, кто только начинает путешествовать по Подмосковью, я советую усадьбу Большие Вяземы, которая находится в г. о. Одинцово, в 15 минутах от МКАД. Это невероятная усадьба Голицыных в очень красивом месте. Здесь можно погулять по территории, покататься на лодках по пруду, где сейчас цветут кувшинки. Рядом стоит храм, в котором бывал сам Борис Годунов. Сегодня в усадьбе находится Музей-заповедник А. С. Пушкина, где собраны интересные экспонаты. Большие Вяземы - очень атмосферное место. Неподалеку находится усадьба Захарово, принадлежавшая бабушке Пушкина. В такие места советую брать томики поэта - это поможет пропитаться духом эпохи Александра Сергеевича.

Далее в списке:

• усадьба Архангельское (в связке с Музеем техники Вадима Задорожного);

• деревня Рузская Аляска под Рузой, где живет более сотни собак хаски и есть уютный кемпинг из домиков и индейских типи;

• старинный храм в Дубровицах (Подольск) с уникальным куполом в форме короны…

- Про наши подмосковные места могу говорить бесконечно. Зарайск, Серпухов, Сергиев Посад, Коломна. Коломна - старый купеческий городок, где можно погулять по старинному центру, поесть пастилу, калачи. Рядом есть «Экодеревушка», где выращивают улиток и готовят из них вкуснейшие эскарго по-бургундски. Фермер Сергей Балаев, создавший это место, уверен, что его улитки - самые лучшие в мире.

ПОЧЕМУ МЫ ОБ ЭТИХ МЕСТАХ ТАК МАЛО ЗНАЕМ?

Разговариваем об экотуризме… Сбор урожая своими руками - штука интересная. Облагораживает! Помню, у меня такой опыт был - в Норвегии я так собирал в коммерческих садах вкуснейшую черешню, а в Китае - виноград. И задавался вопросом: клевый проект, почему у нас таких нет? А они, оказывается, есть. Просто мы о них не знаем. Почему мы так много всего знаем об условной Италии и так мало о таком близком Подмосковье?

- Подмосковье огромное! Здесь невероятное количество мест, о которых и я не знала раньше. Все находится рядом, можно легко добраться и на общественном транспорте, и на личном автомобиле. В Коломне, например, есть ягодная ферма, где можно своими руками собрать на грядках клубнику 50 разных сортов. Собрать сколько хочется, а в конце заплатить по весу или же сразу просто купить.

И таких интересных мест очень много. Мы постоянно о них рассказываем.

АВТОДОМА: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА

Фото предоставлено Комитетом по туризму МО.

- Во многих зарубежных странах, особенно в Скандинавии, есть мощный сектор кемпингов - площадок, на которых на ночь или на несколько дней останавливаются люди, путешествующие в автодомах. Знаю, еще несколько лет назад такие кемпинги начали появляться в Московской области - Коломна, Сергиев Посад. Но это пока еще не массовое явление. Как вы думаете, мы в ближайшее время сможем прийти к такому формату семейных путешествий?

- В Коломне можно взять такой автомобиль в аренду. В этом городе кемпинги стоят на берегу реки Коломенка, с видом на кремль. Это очень бюджетное место с высокой средней оценкой на Букинге - 8,9. То есть пользуется спросом. Ребята сами начали производить дома на колесах на базе «Лады». Это единственное в стране производство автодомов. Удобно и комфортно: две двуспальные кровати, душ, кухня. Мы рады, что такой проект появился именно у нас, в Подмосковье. Уверена, что это направление будет очень популярно. Многие устали от урбанистической жизни и хотели бы чаще выезжать на природу. Кстати, приглашаем предпринимателей для реализации проектов в сфере строительства кемпингов и глэмпингов у нас. Ростуризмом анонсирована новая мера поддержки с возмещением затрат до 70%, и в ближайшее время они объявят конкурс. Область прекрасно подходит для воплощения таких проектов.

Ждем всех этим летом в любимом Подмосковье! Нам есть что предложить и чем удивить! Приезжайте!

ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ

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