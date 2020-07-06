2020-07-06T13:56:00+03:00
Происшествия

"До этого заявления о ней никто не знал": модель, обвинившая в изнасиловании известного фотографа, восемь лет добивалась славы

Дарья Фисун сама приехала в квартиру фотографа Сергея Берменьева, а потом подала на него заявление в полицию
Анастасия ВАРДАНЯН
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Заявление в полицию подала 26-летняя модель Дарья Фисун. По ее словам, фотограф заманил ее в свою квартиру обманом.Заявление в полицию подала 26-летняя модель Дарья Фисун. По ее словам, фотограф заманил ее в свою квартиру обманом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Иначе как скандалом обвинения в адрес всемирно известного фотографа 56-летнего Сергея Берменьева не назовешь. На минувших выходных мастера, в объективе которого были Аль Пачино, Марк Захаров, Николай Караченцев, Виктор Цой, Майя Плесецкая, Иосиф Бродский, обвинили в изнасиловании. Заявление в полицию подала 26-летняя модель Дарья Фисун. По ее словам, фотограф заманил ее в свою квартиру обманом.

- На съемку она приехала после приглашения ассистента фотографа. В квартире они были вдвоем с Сергеем Берменьевым. По ее словам, она выпила немного вина, после чего была изнасилована. Сопротивления не оказывала, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

В заявлении Дарья честно написала, что после полового акта сходила в душ и в полицию звонить не спешила. Только спустя несколько часов девушка пришла в участок.

На связь с журналистами Дарья не выходит.

В столицу она переехала из Новороссийска 8 лет назад. Активно участвовала в кастингах, снималась для рекламных плакатов. Но слава все не приходила.

- Она, конечно, мечтала об обложках журналов, но не везло. Но она пахала! В день могла на 6 кастингов успеть, - рассказала «КП» подруга Дарьи, Валерия Нестерова.

Фотограф Сергей Берменьев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фотограф Сергей БерменьевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однажды Даше все-таки повезло. В 2013-м она засветилась в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме «Горько». Белокурая красавица сыграла роль модели. В родной город Дарья приезжала редко.

- Маме своей она помогала деньгами. Она у нее раньше фельдшером работала на скорой, а в последнее время перешла в массажисты, - рассказал подруга модели.

Родственники и друзья девушки шокированы новостью об изнасиловании. Они ждут строгого наказания для известного фотографа.

Однако коллеги девушки из индустрии красоты не спешат с выводами.

- Это совершенно неизвестная девушка. До этого случая с обвинениями в изнасиловании никто ничего о ней не знал, - прокомментировала Татьяна Андреева, организатор конкурса красоты «Краса России». - Сама ситуация, которую она описала в своем заявлении — странная. Никто и никогда не ездит в квартиры фотографов на съемки. За чем-то другим, да, ездят. Но фотографируют уже давно в студиях. Модель — это все-таки не девушка по вызову с доставкой на дом. Кроме того, известны случаи, когда девушки, мечтая о славе, специально придумывают такие истории.

Что на самом деле случилось в квартире фотографа, сейчас выясняют следователи. Уголовное дело пока не возбуждено. Но уже в ближайшее время следователи опросят Сергея Берменьева. От общения с журналистами он тоже решил воздержаться.

«Комсомольская правда» следит а развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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