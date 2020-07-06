2020-07-06T15:24:23+03:00
Происшествия

Мать, бросившую сына в заповеднике «Лосиный остров», отправили на принудительное лечение

Надежда Куликова так и не признала себя виновной. Врачи выяснили, что у женщины параноидальная шизофрения
Анастасия ВАРДАНЯН
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Надежда Куликова так и не признала себя виновной. Врачи выяснили, что у женщины параноидальная шизофрения. Фото: АГН "Москва"Надежда Куликова так и не признала себя виновной. Врачи выяснили, что у женщины параноидальная шизофрения. Фото: АГН "Москва"
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В понедельник, 6 июля, суд вынес приговор москвичке Надежде Куликовой, той самой матери, которая 18 февраля 2019 года пытала в лесу заповедника «Лосиный остров» своего шестилетнего сына. Мальчик тогда чудом сумел сбежать и провел ночь в лесу с мешком от мусора на голове. Утром продрогшего малыша, который вышел на МКАД, нашел дальнобойщик. В тот же день против 34-летней бухгалтера РЖД возбудили уголовное дело.

Свою вину Надежда так и не признала. Во время последнего слова в суде она вела себя сдержанно.

- Я не виновата. Не хотела навредить сыну, я его люблю, - заявила Надежда Куликова.

Адвокат женщины отлично понимал, что его подзащитной требуется лечение и настаивал, чтобы ее поместили в больницу поближе к дому. Напомним, еще во время следствия Надежда прошла психиатрическую экспертизу: у нее была обнаружена параноидальная шизофрения.

В результате москвичка была отправлена на принудительное лечение. Надежда уже лишена родительских прав. Никто из родственников опеку над мальчиком так и не оформил. Сейчас для него ищут приемную семью.

Надо сказать, от мамы-щизофренички ребенку пришлось натерпеться. За шесть лет она более десяти раз отправляла совершенно здорового мальчика в больницы. Куликовой упорно казалось, что сын чем-то болен. Однако проблем со здоровьем у мальчика не было. Установлено, что Надежда пичкала сына седативными препаратами, которые, если кому и нужно было пить, так это только ей.

Напомним, в машине Куликовой были обнаружен скотч и ножницы. При этом с первых дней ареста свою причастность к пропаже сына она отрицала. По ее версии, мальчик просто сбежал от нее во время прогулки по заповеднику.

Страх и ненависть в «Лосином острове»: история «потерявшегося мальчика».«Почувствуй то же, что собака», - за издевательство над мопсом мама надела шестилетнему сыну пакет на голову. Ребёнок бродил с ним по «Лосиному острову» целую ночь…

ИСТОЧНИК KP.RU

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