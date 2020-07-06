«Относительно правды все смазано в ложь»: на обвинения в изнасиловании модели известный фотограф ответил стихами

Всемирно известный фотограф Сергей Берменьев, в объективе которого мелькали Аль Пачино, Мэрил Стрип, Иосиф Бродский и Виктор Цой, попал в криминальные хроники из-за обвинений в изнасиловании. Заявление в полицию подала 26-летняя модель, Дарья Фисун. Она уверят, что фотохудожник изнасиловал ее в своей квартире в ночь на воскресенье, 5 июля.

В истории сейчас разбирается полиция. К материалам проверки уже приобщили запись с камеры видеонаблюдения, установленной в коридоре квартиры Сергея Берменьева. В кадре модель обнимает художника: никаких синяков, слез и попыток сбежать от насильника.

Сам Сергей Берменьев с журналистами не общается.

- Я вам перезвоню, - пообещал фотограф, но больше на связь не вышел.

Ранее, когда в его квартиру нагрянула полиция, Сергей завил, что никого не насиловал и назвал обвинения клеветой.

Чуть позже в своем Инстаграме на обвинения он ответил в стихах. Сочинительство, кстати, второй талант Сергея. Почти всем героям своих снимков он посвящает стихотворения. Но это новое произведение, совсем о другом.

Дарья Фисун уверят, что фотохудожник изнасиловал ее в своей квартиреФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Невозможные ритмы иллюзий ютюба, как поверхностный всплеск после ранних обид. Перепады от страхов, сетей пересуды…

А вот в этих строках четкий ответ на вопрос: «а было ли изнасилование?»

- Относительно правды все смазано в ложь!

Правду, сейчас ищут следователи. Уголовное дело по заявлению модели пока не возбуждено. Напомним,девушка, заявившая о насилии, переехала в Москву из Краснодарского края. Она подрабатывала моделью, но особых успехов в профессии не добилась.

На обвинения в изнасиловании модели известный фотограф ответил стихами

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