Сферический купол на крыше: московскому театру «Модерн» вернут исторический облик

Столичный театр «Модерн» отправят на реставрацию. Департамент культурного наследия Москвы утвердил проект необходимых работ. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

- Специалисты проведут комплексную реставрацию здания — укрепят несущие конструкции, заменят инженерные системы. А также по архивным документам восстановят интерьеры и фасады театра, — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Здание было построено в 1911 году по задумке русского архитектора Капитолия Дулина на углу Гавриковой площади (ныне Спартаковская площадь) и Переведеновского переулка. Изначально в нем располагалась хлебная биржа — место торговли зерном. После революции 1917 года в здании расположили Дом коммунистического воспитания, где неоднократно выступал Владимир Ленин. А после развала СССР здесь создали столичный театр «Модерн», цель которого – предложить зрителям радоваться и научить выстаивать испытания, думать о будущем и помнить прошлое.

После реставрации столица вновь обретет красивое здание в стиле московского модерна. Отличительные особенности строения — сферический купол на крыше, двусветный парадный зал со стенами высотой в два этажа и двумя рядами окон. Еще одна яркая деталь этого дома — деревянные двери парадного входа с резным декором. Фасады украшены лепным декором. Это орнаментальные фризы, барельефы, розетки, фестоны, венки, лопатки.

- Во время реставрации будут возвращены некогда утраченные скульптурные композиции с атлантами — они были на крыше здания. На фасаде восстановят капители — верхние части колонн, которые украшали лебеди, несущие в клювах цветочные гирлянды, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Внутренне убранство театра и лестницы также восстановят. Помимо лепного декора, нужно отреставрировать метлахскую плитку и покрытие терраццо (бесшовный мозаичный пол). Будут отреставрированы деревянные поручни лестниц и ступени из известняка.