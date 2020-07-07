Бесплатную воду раздадут пассажирам электричек в Москве и Подмосковье

В столице уже несколько дней сохраняется высокая температура, градусники 7 июля поднимутся до отметки +30. В связи с аномальной жарой пассажирам пригородных поездов, которые будут отправляться с вокзалов Москвы, бесплатно выдадут бутылку с питьевой водой. Об этом "КП" рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

- Сотрудники предоставляют ее всем желающим бесплатно в дни, когда температура достигает предельных отметок для летнего периода (от +28 градусов), - рассказали в компании.

ЦППК обеспечивает пассажиров питьевой водой на головных вокзалах столицы и на крупных станциях. В компании говорят, что воду раздавали в начале июня, когда в Москве и Подмосковье были высокие температурные показатели.

- На данный момент пассажирам уже раздали порядка 3 тонн воды, - рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Кстати

Сильная жара сменится ливнем

Синоптики говорят, что в 7 июля в период с 12.00 до 18.00 в Москве будет сильная жара с температурой +30, местами +32 градуса.

- Ожидается переменная облачность, дожди, местами ливни, прогремят грозы, - говорят в Гидрометцентре России.

Уже в среду, 8 июля, будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура снизится до +26 градусов. В четверг, 9 июля, местами кратковременный дождь, гроза. Днем в Москве будет до +23 градусов.