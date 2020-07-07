В Москве двое в медицинских масках избили мужчину и украли часы за миллион рублей

Разбойное нападение произошло 3 июля возле одного из домов по улице Мастеровой в районе Перово. К 40-летнему предпринимателю из Подмосковья подошли двое мужчин в медицинских масках, на улице было светло, но других людей поблизости не было. По манерам незнакомцев, Михаил сразу понял, что настроены они недружелюбно. В какой-то момент мужчина вообще не понимал, что происходит, эти двое что-то от него требовали, а затем последовал сильный удар в лицо. Когда Михаил опомнился и осмотрел себя, на руке не оказалось дорогих часов. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

— Поступило заявление от 40-летнего мужчины о разбойном нападении в районе Перово. По предварительной информации нападавшие - двое мужчин кавказской наружности в медицинских масках. В ходе нападения у пострадавшего были похищены наручные часы марки "DE Grisogono", стоимостью 1100000 рублей, — сообщил источник kp.ru

Полиция изъяла с места происшествия записи камер видеонаблюдения, отпечатки пальцев, медицинские перчатки, а также медицинскую маску, которую обронил один из нападавших. По данному факту возбуждено уголовное дело. Драгоценные часы премиум-класса пока не найдены, как и их похитители.