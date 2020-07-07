В Москве в Парке киноприключений произошел пожар

В Москве днем 7 июля загорелся Парк Киноприключений, где обычно проходят фестивали и рок-концерты, выступления каскадеров и огненных театров. Он находится по адресу 2-й Сетуньский проезд, дом №3.

- Звонок о пожаре поступил в оперативную дежурную смену МЧС в 11.41. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что горит одноэтажное отдельно стоящее металлическое строении. Здание в плане 50х15, - сказали "КП" в ГУ МЧС по Москве.

- А что горит? – уточняю.

- Что горит - уточняется. Это ангар. Сейчас открытый огонь сбит, проведена локализация. Сотрудники продолжают тушить здание. Общая площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Проводится разведка.

- Есть ли пострадавшие?

- Сведения не поступали. Собственники говорят, что людей там быть не должно.

В Парке Киноприключений арена под открытым небом, обустроена трибуна на 3500 мест. Вокруг ангары для военной техники (танки, БТР, грузовики), мотоциклов и других машин, которые участвуют в огненных шоу, используются при трюках каскадеров. А также там рядом большая парковка, кафе и буфет, игровая площадка, веревочный городок, надувные аттракционы. Здесь же работает школа каскадеров, школа велотриала, обучают акробатике на полотнах.