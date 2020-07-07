Южный дублер Кутузовского проспекта построят до конца 2020 года

Строительство проспекта Генерала Дорохова планируется завершить до конца 2020 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал 7 июля во время осмотра хода работ по строительству третьего завершающего участка новой вылетной магистрали Москвы – проспекта Генерала Дорохова (Южного дублера Кутузовского проспекта) от Минской улицы до ТТК.

- После ограничительных мер в связи с пандемией все технологические процессы на всех стройках восполнены, работы идут полным ходом на Северо-восточной хорде, на Южной рокаде и на 24-й вылетной магистрали Москвы – на проспекте Генерала Дорохова. Две трети этой магистрали уже построено и запущено, осталось относительно небольшой кусок (около 6 км), но он достаточно сложный с большим количеством выноса коммуникаций. Мы хотели запустить в конце 2021 года, но, надеюсь, что на год раньше мы запустим это объект, - сказал Сергей Собянин.

- Нам осталось доделать 2,7 км дороги (финишного третьего участка между Минской улицей и ТТК), завершить благоустройство - 8,8 га газонов, высадка 766 деревьев (липа, вяз, береза, клен, ива, рябина) и 3 211 кустарников (боярышник, дерен белый, сирень, кизильник, пузырник, роза). Задача завершить строительство до конца года поставлена, думаю, что мы ее выполним, - доложил мэру города Дмитрий Давыдов, управляющий компанией АО «Минск».

Новая 24-й вылетная магистраль получила название проспект Генерала Дорохова. Она свяжет Третье транспортное кольцо с МКАДом, разгрузив Кутузовский и Мичуринский проспекты, а также Мосфильмовскую улицу. Протяженность дорог в составе новой магистрали составит 27,4 км с шестью полосами движения в обоих направлениях.

Последний строящийся участок – от Минской улицы до ТТК – пройдет вдоль путей Киевского направления МЖД. Его строительная готовность – 70%. В составе участка будет построено 6,3 км дорог, в их числе 2,5 км основного хода от Минской улицы до ТТК, два искусственных сооружения (ж/д путепровод и путепровод-съезд), боковые проезды и подъездные дороги. Для перехода через проспект Генерала Дорохова будут построены два подземных пешеходных перехода – в районе пересечения с Минской улицей и в микрорайоне Сетунь (1-й Сетуньский проезд, д.10, стр.10А).

От шума в районе путепровода-съезда с проспекта Генерала Дорохова на Поклонную улицу установят защитные экраны протяженностью 500 метров.

Конкретно

Открытие 24-й вылетной магистрали Москвы проспекта Генерала Дорохова позволит:

- улучшить транспортную доступность инновационного центра «Сколково», районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом;

- обеспечить удобный проезд к ж/д станции «Матвеевская», будущему ТПУ «Аминьевское шоссе» (в его составе станция метро БКЛ и новая платформа МЦД-4), станции метро «Минская»;

- обеспечить дополнительную связку между МКАД, Северо-Западной хордой (Рябиновая улица), Южной рокадой (Аминьевское шоссе), Мосфильмовской и Минской улицами, ТТК и Бережковской набережной;

- снизить нагрузку на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.