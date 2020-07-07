2020-07-09T01:13:25+03:00
Происшествия

На юге Москвы иномарка въехала в летнюю веранду ресторана

За рулем автомобиля сидел пожилой водитель, который не справился с управлением
Семен ЕЛЕНИН
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По счастливой случайности за теми несколькими столиками, которые снесла машина, посетителей не былоПо счастливой случайности за теми несколькими столиками, которые снесла машина, посетителей не былоФото: Twitter.com
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Московская полиция разбирается в обстоятельствах аварии на улице Генерала Белова, 15 (Южный округ Москвы). В 14:40 ехавший по улице автомобиль «Ниссан» внезапно вырулил на тротуар и врезался в летнюю веранду ресторана японской кухни «Тануки».

- По счастливой случайности за теми несколькими столиками, которые снесла машина, посетителей не было, - заявил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Пострадавших нет. Но если бы ДТП случилось вечером, когда ресторан полон, жертв не удалось бы избежать.

По словам источника, за рулем иномарки сидел пожилой мужчина. Сотрудникам полиции он сообщил, что не справился с управлением.

- На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московской полиции.

Представители сети «Тануки» инцидент никак не комментируют.

На юге Москвы иномарка въехала в летнюю веранду ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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