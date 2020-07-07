Под Москвой ураган снес женщину-продавца вместе с палаткой

Женщину-продавца ураган снес вместе с палаткой в деревне Путилково, недалеко от Москвы. Местные жители сняли происходящее с верхнего этажа жилого дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/789190" frameborder="0"></iframe> Женщину снесло вместе с палаткой из-за порыва ветра в Москве.

- Возле дома стояла палатка с овощами и фруктами. Там женщина-продавец, подошел мужчина с ребенком что-то купить. А ветер был такой силы, что перевернул палатку, покупатель с ребенком побежали в сторону, а продавец упала, - рассказывают очевидцы.

Прохожие вызвали для нее "скорую помощь", женщину забрали в больницу с травмой головы.

В столичном МЧС накануне предупреждали, что ожидается шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду.

- Местами кратковременный дождь, гроза. На западе области ожидается местами ливень, град. Температура воздуха 29-34 градусов, - сообщали в ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют не прятаться под деревьями, шаткими конструкциями, рекламными щитами. Напомним, что два дня назад в Орехо-Зуеве в 16-летнего футболиста «Знамени Труда» Ивана Заборского попала молния во время тренировки. Его на вертолете доставили в люберецкую больницу. У него сильные ожоги.

- На сегодняшний день его состояние стабильное, кардиограмма в норме. Сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет, - сказали в клубе.

Фактически спас жизнь футболисту тренер Антон Басов, который прямо на поле сделал ему искусственное дыхание и массаж сердца.