«Готовы к международным перелетам»: Шереметьево c 27 июля возобновит работу терминала D

Шереметьево постепенно выходит из режима ограничений. Уже с 27 июля возобновит работу терминал D (южный терминальный комплекс). Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.

Для пассажиров также с 15 июля возобновит работу «метро» (межтерминальный переход аэропорта), с помощью которого пассажиры и сотрудники перемещаются из одного терминала в другой.

В аэропорте напомнили, что в настоящее время соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавируса, которые выдал Роспотребнадзор.

Напомним, что сейчас в Шереметьево работает терминал В, обслуживающий пассажиров на внутренних рейсах по России. Также работает терминал F, который принимает и отправляет туристов - это разрешенные «привозные» и «вывозные» рейсы.