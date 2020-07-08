2020-07-08T10:50:03+03:00
Происшествия

Труп в наручниках и с огнестрельным ранением обнаружили на обочине дороги в Подмосковье

Убитого случайно нашли сотрудники ГИБДД
Иван РУНЕВ
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Страшную находку обнаружили сотрудники дорожной полиции во время патрулирования окрестностей подмосковного Одинцова.Страшную находку обнаружили сотрудники дорожной полиции во время патрулирования окрестностей подмосковного Одинцова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшную находку обнаружили сотрудники дорожной полиции во время патрулирования окрестностей подмосковного Одинцова. Поздним вечером на окраине деревни Семенково по направлению ко 2-му Успенскому шоссе на обочине дороги инспекторы заметили лежащего на земле мужчину. Полицейские решили проверить, что с ним случилось и почему он оказался там, подойдя поближе, они поняли, что человек на земле не подаёт признаков жизни. О своей находке сотрудники ГИБДД сообщили в местный отдел полиции. В деревню Семенково выехала оперативная группа для осмотра места происшествия.

— На теле были обнаружены следы насильственной смерти, оно находилось в положении лёжа на спине, в груди с левой стороны имелось огнестрельное ранение, на левом запястье были надеты наручники, вторая рука была свободна. Так же с места происшествия были изъяты две гильзы, — сообщил источник kp.ru

При погибшем были практически все возможные документы, в том числе паспорт, водительское удостоверение и документы на автомобиль, банковские карты и страховое свидетельство. Поэтому установить личность не составило труда. Погибшим оказался 42-летний Алексей В, зарегистрированный в Башкирии. По факту обнаружения тела полиция проводит проверку, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершенном преступлении. На данный момент у полиции есть несколько версий, одна из основных, что мужчину пытали, а потом застрелили из-за его бизнеса в сфере такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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