Андрей Воробьёв: Мы открыли детские сады, запрос на них был огромный

У жительницы Чехова Ольги Шаниной двое детей. Сын перешел в девятый класс, а вот дочка - еще детсадовского возраста. Но еще с конца марта оба сидели дома, занимались на удаленке.

- Как хорошо, что детсады снова возвращаются к обычному графику! - говорит Ольга. - Теперь и родителям, которые возвращаются с удаленки на работу, одной проблемой меньше. Да и сами дети устали дома сидеть, им же общение со сверстниками нужно, социализация.

ДЕТСКИЕ САДЫ: КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этого момента тысячи подмосковных родителей дошколят ждали с нетерпением. Месяцы самоизоляции стали настоящим испытанием на прочность как для них, так и для детей. Но наконец коронавирус ослабил охватку. Число новых заболевших неуклонно идет на спад. Власти Московской области, опираясь на мнение Роспотребнадзора и понимая ожидания мам и пап, приняли решение - ограничения можно постепенно снимать. 6 июля детские сады Подмосковья официально перешли в обычный режим работы. Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поднял эту тему на видеосовещании с главами муниципалитетов.

- Запрос на детские сады огромный - родители работают, ребенка оставить не с кем, летние лагеря еще не начали функционировать, - напомнил губернатор. - Я прошу министра образования и глав обратить внимание на работу детских садов. Убедитесь, что все, что связано с комфортным и безопасным пребыванием детей, обеспечено в каждой из вверенных вам территорий.

Вчера Андрей Воробьёв приехал в Чехов, чтобы лично проконтролировать, как устроена работа детсадов и как реализуется стандарт деятельности дошкольных учреждений.

В детском саду № 8 во время карантина действовали только дежурные группы (как и в других городах области) - в них приводили детей родители, которые продолжали посещать работу. С каждым днем число детей постепенно увеличивается. Совсем скоро здесь, как и до пандемии, будут действовать шесть групп, которые посещают 168 мальчишек и девчонок.

- Сегодня проверил, как соблюдаются новые стандарты, - сказал губернатор после осмотра детского сада. - Детишки довольны, родители могут работать, это принципиально. Я надеюсь, что мы раз и навсегда уже попрощались с ковидом, хотя нужно все меры предосторожности соблюдать.

На игровой площадке губернатор немного пообщался и с ребятами, раздал подарки, которые привез с собой, - огромные воздушные шары, развивающие игры и целую корзину мороженого!

СТАДИОН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В это время на центральном городском стадионе «Химик» проводят первую тренировку дети постарше - ребята из легкоатлетического клуба «Спарта». Спортсооружение буквально на днях открыли после реконструкции (см. «Кстати»). Здесь появилась новая трибуна на 1186 человек, доступная в том числе и для маломобильных граждан, новые беговые дорожки, новые раздевалки и помещения для инвентаря, табло и мачты освещения. А к радости местных футболистов, на основном поле перестелили газон.

На обновленном стадионе уже идут тренировки молодых футболистов. Фото: Пресс-служба правительства МО

- Помню, у нас была встреча с жителями в парке, и люди повели меня сюда, на этот стадион: посмотрите, какое здесь запустение, - вспоминает губернатор. - Попросили сделать стадион, чтобы дети и взрослые могли заниматься. Мы эту просьбу выполнили. Сегодня это роскошное поле последнего поколения, легкоатлеты довольны. Вообще благоустройство городов - наш приоритет.

ГОРОД СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ

Чехов, как известно, вообще город очень спортивный. Здесь базируется сильнейший гандбольный клуб России «Чеховские медведи» (с 2002 года команда каждый год без перерывов выигрывает чемпионат России) - Андрей Воробьёв заглянул к чемпионам на тренировку.

А еще здесь, в Чехове, очень сильная боксерская школа. В городе живут и тренируются тяжеловесы, чемпионы мира Александр Поветкин и Денис

Лебедев. В январе 2019-го губернатор Андрей Воробьёв встречался с ними во время рабочей поездки в Чехов. Тогда речь зашла о расширении боксерского зала «Витязь». Андрей Воробьёв эту инициативу поддержал. Реконструкция позволила улучшить техническую базу и вовлечь в тренировочный процесс еще больше чеховских мальчишек.

- Раньше ребята ютились в маленьком зале, - сказал губернатор. - И даже становились олимпийскими чемпионами. Но сейчас мы помещение расширили радикально, и зал всегда полный, и пацаны довольны очень.

Сейчас в зале «Витязь» занимаются более 230 человек (80% из них - бесплатно). За минувший учебный год воспитанники «Витязя» завоевали на областных и общероссийских соревнованиях более 50 медалей разного достоинства.

- Очень хочется, чтобы в сборной страны, ну если не половина, то хотя бы 3 - 4 наших чеховских ребят было! - делится планами пятикратный чемпион мира Денис Лебедев. Он поблагодарил губернатора за большую поддержку: - Мне очень нравится отношение Андрея Юрьевича (к запросам населения. - Авт.), он же сам спортсмен, а спорт дисциплинирует. Все наши ребята относятся к нему с большим уважением.

Денис Лебедев подарил Андрею Воробьёву сувенирные боксерские перчатки. фото: Пресс-служба правительства

КСТАТИ

8 стадионов Московской области были реконструированы и построены за последние несколько лет по госпрограмме (Чехов, Ногинск, Одинцово, Ивантеевка, Кашира, Красногорск, Королев, Ленинский городской округ).

2 стадиона сейчас в процессе (в Орехово-Зуеве реконструкцию завершат в ближайшие недели, в поселке Власиха в 2021-м достроят новый стадион).

Еще 12 стадионов в процессе проектирования (Балашиха, Волоколамск, Воскресенск, Рошаль, Егорьевск, Клин, Ликино-Дулево, Можайск, Подольск, Пушкино, Серпухов, Ступино).