Ресторатор, угрожавший ружьем семье актера Норд-Оста, снова напал на людей

Совсем недавно kp.ru рассказывала о вооруженном нападении на семью актёра Ивана Оганесяна. Мужчина со своей супругой, 5-летними дочерьми-близняшками и другом отдыхали на участке актёра в подмосковном ДНТ "Топаз". Внезапно на частную территорию ворвался вооруженный мужчина и направил ружьё на людей. Незваный гость был пьян и вёл себя крайне агрессивно. Хозяин участка увёл семью и друга подальше от вооруженного мужчины в дом и сам остался там же. Но 2-летний пёс актёра Гарик бросился защищать семью и принял огонь на себя. Собака погибла на месте. После этого инцидента Иван Оганесян и его адвокат обратились с заявлением в полицию. С тех пор прошло больше месяца, но опасного мужчину с ружьём так и не задержали.

Тем самым вооруженным человеком оказался бизнесмен, ресторатор и сын известного музыканта и композитора 44-летний Эдуард Шнапир. Мужчина продолжает проживать в том же посёлке, и спустя менее, чем через месяц после вторжения на участок Оганесяна, вновь напал на человека. На этот раз от его рук пострадал 39-летний управляющий посёлка ДНТ "Топаз".

— Оказалось, что он приходил к охране посёлка выяснять отношения, якобы к нему пропустили журналистов. Но такой информации ни у кого не было, тем не менее конфликт возник и ничем не закончился. Шнапир просто ушёл. А уже на следующий день проходя мимо помещения охраны, распылил в окно газовый баллон, — говорит один из сотрудников посёлка kp.ru

Больше всего не повезло управляюшему Виталию, он сидел прямо перед окном и всё содержимое попало на него. Мужчине пришлось обращаться за медицинской помощью в больницу, медики диагностировали у него химические ожоги глаз, лица. шеи и грудной клетки.

— Этот гражданин на территории посёлка недвижимости не имеет, он проживает с женщиной в её доме. Появился он недавно, пару месяцев назад, и сразу с ним стали возникать проблемы, многие жители посёлка жалуются, — говорит управляющий.

Несмотря на всю серьёзность ситуации и риск для окружающих, меры в отношении Эдуарда Шнапира до сих пор не приняты.