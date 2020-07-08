"Сломал систему": В Москве парень обманул проститутку, которая пыталась развести его на деньги

Алена *обратилась в полицию с интересным заявлением, девушка призналась сотрудникам, что она работает в сфере интим-услуг. В профессии она давно, но происшествие, которое с ней произошло на днях, случилось впервые. Алена рассказала, что ей, как обычно, написал мужчина в мессенджере, просил оказать секс-услуги. Время и место были обговорены, девушка попросила предоплату, и здесь началось самое интересное.

- В московскую полицию ежедневно приходят десятки сообщений от мужчин, которых обманули жрицы любви. Схема очень простая: выбранная девушка обещает приехать только тогда, когда парень внесет предоплату за встречу. Когда деньги поступают на счет, девушка продолжает и дальше требовать определенную сумму, в противном случае она откажется от встречи. В итоге на такую махинацию попадается много мужчин, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В этот раз все должно было пройти также гладко как и обычно. Парень по имени Александр* согласился прислать предоплату и попросил номер карты Алены. После того как девушка прислала данные, Александр попросил и прислать код, который девушке придет на телефон, объясняя это тем, что в его банке именно так проходят операции. Девушка поверила добродушному парню, тем более она не ожидала, что ее могут обмануть ее же способом. В итоге Алена потеряла 8000 рублей, а Александр отомстил за всех обманутых мужчин.

— Жительница подмосковья обратилась с заявлением о мошенничестве, в результате которого с её карты были списаны средства в размере 7680 рублей. Она пояснила, что передала банковские реквизиты для оплаты за услуги сексуального характера, — сообщил источник kp.ru.

Теперь по факту обращения Алёны полиция проводит проверку. Пока известно, что номер молодого человека, с которым общалась девушка зарегистрирован на территории Украины. * имена изменены - ред.