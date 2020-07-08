2020-07-08T13:54:06+03:00
Общество

«Деревья отрывались вместе с землей»: буря затопила дачные поселки под Москвой

Ураган накануне установил рекорды, но стихия может вернуться с новой силой [фото, видео]
Андрей АБРАМОВ
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Затоплены 178 приусадебных участков. Фото: Дмитрий АбареновЗатоплены 178 приусадебных участков. Фото: Дмитрий Абаренов
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7 июля в Москве и Подмосковье гуляла стихия: в небе тысячи разрядов молний, в отдельных районах прошел сильнейший ливень. По его итогам больше всего пострадал Можайский округ.

— В СНТ «Виктория» и «Стрела» затоплены 178 приусадебных участков, — сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели устраняют последствия стихии. Фото: Дмитрий Абаренов

Спасатели устраняют последствия стихии. Фото: Дмитрий Абаренов

— Продолжаем устранять последствия вчерашних обильных осадков и шквального ветра. Специалисты работают над устранением аварий на электросетях, убирают поваленные деревья. Были подтоплены семь СНТ. Сейчас проводится откачка воды. 20 человек эвакуированы силами МЧС. Это жители Москвы, они отправились домой и к родственникам, — сообщил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Сотрудники МЧС эвакуируют людей. Фото: Дмитрий Абаренов

Сотрудники МЧС эвакуируют людей. Фото: Дмитрий Абаренов

Подробнее о буре «КП» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. Эксперт сообщил, что шквалистый ветер достигал 20-25 м/с. По шкале Бофорта, которую используют метеорологи для оценки скорости ветра, это 9 из 12 баллов — шторм.

— Сопровождался сильными, продолжительными грозами и аномальными ливнями. Местами в подмосковном Можайске выпало до месячной нормы осадков (90 мм), чего никогда не было в июле! Это суточный рекорд осадков за всю историю метеонаблюдений! — рассказал Тишковец kp.ru.

Последствия грозы в Зеленограде. Фото: Александр Никифоров

Последствия грозы в Зеленограде. Фото: Александр Никифоров

Собеседник редакции также отметил, что аномальные ливни зафиксированы в Клину, Солнечногорске, Дмитрове, Волоколамске, Красногорске.

После урагана в Подмосковье повалено около 100 деревьев. Очевидцы выкладывают в соцсети жуткие кадры: видно, что ствол не просто с корнем выкорчеван из земли. Грунт отошел вслед за растением.

Ветер вырывал деревья. Фото: vk.com

Ветер вырывал деревья.Фото: vk.com

В среду, 8 июля жителям Московской области также следует быть осторожными. МЧС вновь разослало экстренное предупреждение. В прогнозе синоптиков вновь шквалистый ветер, дожди и грозы. Предупреждение действует до 21:00. Однако его могут продлить и до четверга.

Для расчистки дорог привлекают тракторы. Фото: Instagram.com

Для расчистки дорог привлекают тракторы.Фото: Instagram.com

Буря в Подмосковье 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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