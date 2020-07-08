Собянин поздравил молодоженов, заключивших брак на стадионе «Открытие Арена»

Столичные ЗАГСы возобновили проведение церемоний регистрации брака на необычных площадках Москвы. В День семьи, любви и верности, 8 июля, мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию регистрации брака на стадионе «Открытие Арена» и поздравил молодоженов Ксению Добронравову и Владимира Птичкина с началом семейной жизни.

- Поздравляю вас с этим прекрасным событием. Раз для заключения брака вы выбрали стадион, желаю вам много красивых побед. Желаю не перетягивать первенство, чтобы вы вместе боролись все годы, вместе побеждали все проблемы, – пожелал молодоженам Сергей Собянин.

Традиционно торжественные церемонии заключения брака проводятся в 32 отделах ЗАГС и шести Дворцах бракосочетания Москвы. С 23 июня вновь открылись московские Дворцы бракосочетаний и необычные площадки (музеи, стадионы, смотровые площадки), заключать брак на которых стало новой московской традицией.

- За год с небольшим в музеях, старинных особняках, на стадионах и других площадках зарегистрировали свои отношения 8000 молодых пар, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Молодожены Ксения Добронравова и Владимир Птичкин – первая пара, решившаяся зарегистрировать отношения на стадионе «Открытие Арена». Первая торжественная церемония состоялась 4 мая 2019 года, всего уже 316 пар (из них 58 пар в 2020 году).

Конкретно

Необычные места для регистрации брака в Москве (всего 31):

- в исторических зданиях с величественными колоннами и потолками, украшенными лепниной – особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов или особняке на Волхонке,

- на Останкинской телебашне, в башнях «Меркурий» и «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» – с прекрасным видом на столицу,

- в храме Матроны Московской или Музее военной формы,

- стадионы «Открытие Арена» и «Лужники»,

- Московский Планетарий на Садово-Кудринской и «Москвариум» на ВДНХ,

- Центр искусств Храма Христа Спасителя,

- Библиотека искусств им. Боголюбова,

- полный перечень.

Важно

Как подать заявление?

Пара, решившая зарегистрировать брак в необычном месте, обращается в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания Москвы. Это нужно сделать:

- не раньше, чем за год,

- не позднее, чем за месяц до желаемой даты.

При себе нужно иметь паспорт жениха и невесты.

Второй вариант - подать заявление онлайн через портал mos.ru. Стоимость госпошлины в ЗАГСе – 350 рублей, через портал - 245 рублей.