2020-07-08T16:04:21+03:00
Общество

Тысяча молний в московском небе: эксперты объяснили небывалую грозу тропическими суперъячейками

Мощь разрядов специалист соотнес с ядерным оружием
Андрей АБРАМОВ
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Хорошо что вчера ночью было просто "световое шоу" и мы не почувствовали на себе всю мощь стихии.Хорошо что вчера ночью было просто "световое шоу" и мы не почувствовали на себе всю мощь стихии.Фото: ТАСС
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В ночь с 7 на 8 июля в небе над Москвой и Подмосковьем разразилось бесплатное световое шоу. Вспышки грозы мерцали с невероятной интенсивностью. Разряды следовали один за другим. Молния даже попала в Останкинскую телебашню.

В Останкинскую башню ударила молния.

Невероятное количество вспышек в небе показалось жителям аномальным. О том, что это за стихия, «КП» расспросила ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС» Евгения Тишковца.

ЗАРЯЖЕННЫЕ СУПЕРЪЯЧЕЙКИ

— Атмосфера была невероятно «заряжена» энергией: жара до +31, высокая влажность воздуха и гигантские суперъячейки грозовых облаков высотой до 13-14 км, — рассказал корреспонденту kp.ru эксперт.

Суперъячейками синоптики называют самые редкие и наиболее опасные грозовые облака. Чаще всего такие проносятся над равнинами Северной и Южной Америки. Но как оказалось, они могут возникать и в России. Буря, которую принесли облака, сопровождались шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, продолжительными грозами и аномальными ливнями. В отдельных районах Подмосковья зафиксирован суточный рекорд осадков за всю историю метеонаблюдений.

Молния возле Останкинской телебашни. Фото: ТАСС

Молния возле Останкинской телебашни.Фото: ТАСС

Гроза напугала москвичей.

– Такой интенсивности ливни выливаются не из простых кучево-дождевых грозовых облаков, а только из суперячейкового гибридного облака, обладающего сверхвысокой энергией, способной вызвать смерч, — отмечает Тишковец.

Хотя о смерче сообщений не было, собеседник редакции не исключает, что он мог пройти к северо-западу от Москвы. Метеостанции в этих местах, по словам Тишковца, редки. Поэтому синоптики могли просто не зафиксировать торнадо. А вот мощь гибридных облаков над столицей эксперт оценить смог:

— Энергия пяти атомных бомб!

К счастью, все «взрывы» случились высоко в небе и на землю эта сила не обрушилась.

ОТКУДА ПРИШЛА ГРОЗА

— Столкнулись зной азиатских пустынь и атлантический влажный и прохладный воздух, — объясняет появление грозового фронта над Москвой Евгений Тишковец.

Страшные молнии обрушились на Москву.Денис КОРСАКОВ

В результате возникла мощная конвекция — теплый воздух идет вверх, а холодный к земле. Так образовывают грозовые облака. Столкновение пустынного тепла и холода с Атлантики в Центральной России и вызвало те самые тысячи молний в небе.

— Мощная конвекция может стать причиной разрушительных явлений погоды. Мы рассчитали шесть разных индексов конвекции. Значения зашкаливают в унисон, что бывает не часто — это говорит о самой крайней степени неустойчивости атмосферы. Она благоприятствует развитию в вечерние часы в отдельных районах Центральной России суперячеек, сопровождаемых сильными грозами, ливнями, градом и шквалом, — резюмировал Евгений Тишковец.

ЧТО С ПОГОДОЙ БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Летний зной уйдет. Будет тепло, но удушливой жары за 30 градусов Цельсия в ближайшее время не предвидится. Периодически будут идти дожди, но это не сильные ливни. Впрочем, как оно будет, станет ясно лишь со временем. Пока же жителям Москвы и Подмосковья предстоит пережить еще одно штормовое предупреждение. Вплоть до вечера 8 июля могут пройти ливни с градом, очередная порция грозы и сильные порывы ветра.

Вспышки молний над Москвой.Алиса ТИТКО, Елена ПОПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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