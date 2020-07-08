2020-07-08T15:49:13+03:00
Общество

Погода в Москве 8 июля 2020: Надвигается новый грозовой фронт и тропические ливни

Рассказываем о погоде в Москве на 8 июля 2020 года
Ксения КОНЮХОВА
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Тропические ливни ожидаются в Москве в ближайшее время.Тропические ливни ожидаются в Москве в ближайшее время.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Похоже, вчерашняя гроза была далеко не единственной, которая ждет столицу на этой неделе! 8 июля 2020 года погода в Москве продолжит нас удивлять. К столице приближается мощный грозовой фронт, который принесет с собой тропические ливни и прохладу. Напомним, вчера на столицу уже вылилась почти треть от месячной нормы осадков!

- Погода нас удивляет! – сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС. – Вчера на Москву и область вылилось от 30 до 60 миллиметров осадков – это почти шесть ведер на квадратный метр улицы.

Гроза напугала москвичей.

Сегодня подобная аномальная погода продолжится – уже вечером москвичей ждет новый грозовой залп и сильные ливни. А вот затем температура будет колебаться:

- Завтра мы ожидаем от 24 до 29 градусов тепла днем, местами возможны небольшие осадки, но в целом, погода улучшится, - заявил эксперт. – В понедельник жара усилится до 27-32 градусов, а вот со вторника снова начнется небольшое похолодание. В среду нас ждет новая порция тропических ливней с грозами, температура опустится до +20 - +25, и затем снова начнет подниматься к уровню климатической нормы.

К счастью, такие погодные горки продлятся недолго. Уже к середине июля температура выровняется, и отклонения от нормы не будут превышать пары градусов. А ближе к концу месяца снова возможны быстротечные ливни, но уже не такие бурные, как вчера и сегодня.

В Останкинскую башню ударила молния.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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