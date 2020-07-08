Снятие ограничений из-за коронавируса в Подмосковье: когда возобновят работу кафе и рестораны
В Подмосковье с каждым днем стабилизируется санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с эпидемией. По последним данным, количество новых заболевших коронавирусом за сутки не превышает 200 человек (194 выявлено 8 июля). В связи с этим губернатор Андрей Воробьев подписал постановление о возобновлении работы кафе и ресторанов с 25 июля.
- Возобновляют работу в полном объеме предприятия общественного питания, - подтвердили в пресс-службе губернатора Московской области.
Согласно постановлению губернатора Московской области с 28 марта до 24 июля была приостановлена работа ресторанов, кафе, закусочных, буфетов, баров. Разрешено только забирать еду из баров и доставка блюд из заведений общепита. Ограничения не распространялись на кафе и буфеты, которые осуществляли организацию питания для работников офисов и предприятий.
Кстати Андрей Воробьев подписал еще ряд решений, ослабляющих действие ограничений, действующих в Подмосковье.
С 15 июля 2020 года:
- возобновляют работу стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;
- снимаются ограничения для учреждений сферы культуры за исключением проведения культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях;
- открываются летние кинотеатры в парках;
- открываются аттракционы;
- откроются городские пляжи;
- возобновляют работу учреждения социального обслуживания;
- возобновляют работу школьные лагеря.
С 25 июля 2020 года:
- возобновляется прием наличных на общественном транспорте;
- возобновляют работу в полном объеме предприятия общественного питания.
С 1 августа 2020 года:
- возобновляют работу все образовательные учреждения;
- возобновляют работу гостиницы;
- начнут работу санаторно-курортные организации;
- возобновляется выставочная и конгрессная деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU