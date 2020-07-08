Снятие ограничений из-за коронавируса в Подмосковье: когда возобновят работу кафе и рестораны

В Подмосковье с каждым днем стабилизируется санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с эпидемией. По последним данным, количество новых заболевших коронавирусом за сутки не превышает 200 человек (194 выявлено 8 июля). В связи с этим губернатор Андрей Воробьев подписал постановление о возобновлении работы кафе и ресторанов с 25 июля.

- Возобновляют работу в полном объеме предприятия общественного питания, - подтвердили в пресс-службе губернатора Московской области.

Согласно постановлению губернатора Московской области с 28 марта до 24 июля была приостановлена работа ресторанов, кафе, закусочных, буфетов, баров. Разрешено только забирать еду из баров и доставка блюд из заведений общепита. Ограничения не распространялись на кафе и буфеты, которые осуществляли организацию питания для работников офисов и предприятий.

Кстати Андрей Воробьев подписал еще ряд решений, ослабляющих действие ограничений, действующих в Подмосковье.

С 15 июля 2020 года:

- возобновляют работу стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;

- снимаются ограничения для учреждений сферы культуры за исключением проведения культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях;

- открываются летние кинотеатры в парках;

- открываются аттракционы;

- откроются городские пляжи;

- возобновляют работу учреждения социального обслуживания;

- возобновляют работу школьные лагеря.

С 25 июля 2020 года:

- возобновляется прием наличных на общественном транспорте;

- возобновляют работу в полном объеме предприятия общественного питания.

С 1 августа 2020 года:

- возобновляют работу все образовательные учреждения;

- возобновляют работу гостиницы;

- начнут работу санаторно-курортные организации;

- возобновляется выставочная и конгрессная деятельность.