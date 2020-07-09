Гермошлем и макет станции "Салют-6": новые экспонаты центра "Космонавтика и авиация"

Коллекция центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пополнилась историческими и интерактивными экспонатами, а также архивными документами.

- Среди них макет орбитальной станции “Салют-6” и макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Ждет посетителей и новая мультимедийная зона, посвященная спутнику “ВДНХ-80”. Его запустили на орбиту в прошлом году — к 80-летию выставки, - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ракета на бумаге

Изобретатель Константин Циолковский разработал проект космической ракеты за 50 лет до первых полетов. Правда, существовал он только на бумаге и не был реализован. И вот сейчас по чертежам специалисты создали наглядную модель ракеты, которая могла бы отправиться в космос. Хотели бы увидеть ее? Объект появился в коллекции центра (зона "КБ-1"). Экскурсоводы расскажут, что для запуска с Земли Циолковский предложил проект так называемого ракетного поезда.

Изобретатель Константин Циолковский разработал проект космической ракеты за 50 лет до первых полетоФото: Из материалов пресс-службы

"Салют-6" и иностранцы

Обновилась и зона, посвященная космическим станциям серии "Салют". Здесь посетители увидят новый макет - советской станции "Салют-6", которая провела на орбите почти пять лет (1977-1981 годы). Это была первая станция, которую посетили международные экипажи - космонавты из Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии.

Спутник "ВДНХ-80"

В мультимедийной зоне расскажут о спутнике "ВДНХ-80", запущенном в космос накануне юбилея главной выставки страны.

- Космический аппарат уже год находится на низкой околоземной орбите и каждый день отправляет в Центр управления полетами данные о космической погоде, - говорят в центре "Космонавтики и авиации".

Посетители смогут увидеть точную копию спутника, узнать об аппарате и космической погоде.

Коллекция центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пополнилась историческими и интерактивными экспонатами

Гермошлем для космонавта

В экспозиции появился гермошлем ГШ-6. Это воздухонепроницаемый шлем, который необходим для авиаполетов на больших высотах. При разгерметизации кабины он сохраняет пилоту жизнь. Подобные шлемы использовались на высотных перехватчиках, таких как МиГ-25 и МиГ-31.

В экспозиции появился гермошлем ГШ-6Фото: Из материалов пресс-службы

Документы из экспедиций

В центре появились документы, связанные с Тихоокеанской гидрографической экспедицией 50-60 годов. Было четыре корабля, специалисты следили за испытаниями межконтинентальных баллистических ракет в Тихом океане. Первой из них стала Р-7. Об этом, а еще о роли эеспедиции в первом полете человека в космос можно узнать на экспозиции. А в разделе "КБ-2. Конструкторское бюро" покажут модель корабля 1968 года, а также удостоверение первого командира тихоокеанской экспедиции Юрия Максюты и схему размещения кораблей во время полета Юрия Гагарина.

В центре появились документы, связанные с Тихоокеанской гидрографической экспедициейФото: Из материалов пресс-службы

Как сейчас работает центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ?

- предусмотрено несколько сеансов с 10.45 до 21.00,

- временно ограничен доступ к некоторым зонам и интерактивным экспонатам,

- одновременно могут находиться до 100 человек,

- вход временно осуществляется с тыльной стороны – напротив павильона №51 "Мясная промышленность".