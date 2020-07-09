С 13 июля 2020 в Москве снимут большинство ограничений: какие снимут

Москва выходит из режима ограничений, так как количество новых заболевших коронавирусом с каждым днем становится меньше. За последние сутки выявили 568 человек с COVID 2019. Новых вспышек заболеваемости нет, пандемия отступает.

- По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Такие цифры позволяют городу возвращаться к нормальной жизни, открывать кинотеатры и детские развлекательные центры. Так что с 13 июля 2020 в Москве снимут большинство ограничений.

ВУЗы и аттракционы: с 13 июля

С 13 июля в Москве студенты снова смогут посещать учебные заведения, а абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Вузы смогут сами выбрать форму приема: в очном или дистанционном варианте.

Снова откроются спортивные, музыкальные, художественные школы. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. Сейчас в зданиях проводят ЕГЭ.

- Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний, 1 сентября, - отметил Сергей Собянин.

Возобновят работу аттракционы, секции, кружки, дискотеки. Но на площадки пока будут пускать 50% от общего количества посетителей. Массовые мероприятия и фестивали пока остаются под запретом.

Смогут с 13 июля открыться детские лагеря и детские развлекательные центры. Сотрудники офисов и компаний смогут вернуться на рабочие места. Однако руководство может принять решение о продлении дистанционного режима работы (если это стало удобнее).

- Обязательный масочный режим на улицах будет отменен, - уточнил Сергей Собянин.

Но в общественных местах (транспорт, магазины, салоны красоты и т.д.) маски и перчатки нужно использовать. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования – 1,5 метра друг от друга.

Какие ограничения отменят с 1 августа?

- откроются театры, кинотеатры и концертные залы, где не более 3000 посадочных мест (он должен быть заполнен не более чем на 50%),

- число зрителей на стадионах и в спортивных залах может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун,

- возобновят работу кружки и секции программы «Московское долголетие». Занятия будут проводиться только на открытом воздухе.