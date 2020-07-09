2020-07-09T14:31:42+03:00
Общество

Отмена обязательного масочного режима на улицах Москвы с 13 июля 2020: какие правила сохранятся

В столице снимут некоторые ограничения, в которые входит и отмена обязательного масочного режима на улицах Москвы с 13 июля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Если рядом нет большого количества людей, то маску можно и снять.Если рядом нет большого количества людей, то маску можно и снять.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице объявлен очередной этап снятия ограничений – с 13 июля откроют ВУЗы, детские развлекательные центры. А уже с 1 августа увеличится количество зрителей на футбольных матчах – до 50% от мест на трибунах. Если пандемия отступает, то и маски можно снять? Да, в рамках снятия ограничений есть и отмена обязательного масочного режима на улицах Москвы с 13 июля 2020 года.

- Обязательный масочный режим на улицах будет отменен, - уточнил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На улицах можно ходить без масок. Но власти города все же рекомендуют использовать маски, респираторы и другие средства защиты дыхательных путей. Если рядом нет большого количества людей, то маску можно и снять.

А вот в общественных местах пока сохраняется масочно-перчаточный режим. В транспорте, магазинах, музеях, на автозаправках, центрах госуслуг и других местах нужно использовать маску и перчатки. В некоторых заведениях их выдают бесплатно при входах. К тому же в столице пока сохраняется требование о социальном дистанцировании - люди должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга (1,5 метра).

Напомним, что с 1 августа в столице снимут еще ряд ограничений. В городе откроются театры, кинотеатры и концертные залы, где не более 3000 посадочных мест. Пока будут продавать только половину мест, чтобы зрители могли соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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