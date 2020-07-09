В подмосковной Рузе ведут подсчет ущерба жилым домам и дворам после прорыва дамбы

На окраине подмосковной Рузы, где минувшим вечером прорвало дамбу, сейчас работают не только спасатели, но и сотрудники местной администрации - им предстоит определить ущерб, нанесенный водой. Как ожидают местные жители, далее должно быть принято решение о компенсациях.

«Сейчас мы обходим каждое домовладение, которое пострадало, - заявил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко. - Я думаю, что к концу дня мы уже определим этот ущерб. Сегодня на 15.00 часов я назначил очередное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я думаю, что к этому времени мы уже будем обладать информацией» .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/789600" frameborder="0"></iframe> В подмосковной Рузе затоплены десятки домов из-за прорыва дамбы.

По словам Пархоменко, события развивались следующим образом:

- В ночь с понедельника на вторник на территории муниципалитета выпала месячная норма осадков.

- Вода стекала в «низины» и заполнила сразу несколько водоемов.

- Русло реки Городянка, которая впадает Рузу - а далее река проходит через сам город - начала заполняться водой. То есть возникла опасность прорыва воды в город Рузу.

- Воду удерживала дамба высотой в 8 метров. По словам главы городского округа, было принято решение срезать верхнюю часть дамбы, чтобы пустить воду по нужному руслу - избежав прорыва воды в Рузу.

- По словам местных властей, жители домов, мимо которых должна была пойти вода, были эвакуированы заранее - около 60 человек.

«Людям мы помогли с эвакуацией, - говорит Николай Пархоменко. - 15 из них попросили помощи и мы разместили их в ближайшем санатории. К утру в этом санатории, где я сегодня был людей посещал, осталось две семьи, 5 человек - трое детишек и соответственно двое взрослых. (Остальные разъехались по родственникам либо вернулись в свои неповрежденные дома, - Авт.). Обеспечиваем их всем необходимым. Горячее питание осуществляется. Сколько необходимо по времени, люди будут находится там».

По словам Пархоменко, в ближайшее время будет разработан план действий по восстановлению пострадавших домов и участков.

«Естественно людей в беде не бросим. Мы обходим каждый дом, спрашиваем у кого какая беда стряслась. Где-то кому-то может быть помочь просто физически, руками, огород восстановить, где-то забор поправить. Но больше всего пострадало пять домов - их просто смыло в реку Руза. С этими людьми отдельно будем проговаривать, собираться. Сейчас мы составляем акты со слов естественно только жителей, какое имущество у них было, что находилось в этих домах, выясняем статус этих домов, поставлены ли на учет, то есть ведем масштабную работу».

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв:

«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь».

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков:

«Из-за большого потока воды в реку Городянка произошел очень серьезныи ее подъем, водопропускные трубы не выдержали. Органы местного самоуправления, видя эту проблему, вовремя сориентировались. Всех жителеи , которые проживают вдоль реки, моментально выселили и аккуратно открыли сток, чтобы она начала уходить. Она деи ствительно стала уходить, но параллельно с этим пострадало 5 домов. Пострадало также 4 дороги, 2 из них полностью размыло. Сеи час ведутся аварии но-восстановительные работы, в течение двух суток основную дорогу мы уже восстановим. На муниципальную дорогу потребуется чуть больше времени, 3-4 суток. Но везде есть объездные пути, которыми уже сегодня могут пользоваться жители».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/789566" frameborder="0"></iframe> В Рузе ведутся работы по устранению последствий прорыва дамбы.

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