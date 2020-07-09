2020-07-09T14:46:16+03:00
Происшествия

В затопленной Рузе появились мародеры

Местные жители пожаловались корреспонденту «Комсомолки», что в дома пытаются пробраться неизвестные
Андрей АБРАМОВ
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Желающих поживиться на трагедии более чем достаточно.Желающих поживиться на трагедии более чем достаточно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Корреспондент «КП» работает в подмосковной Рузе, где накануне прорвало дамбу. Поток воды уничтожил два дома и несколько гаражей и хозяйственных построек. Большая вода хлынула в тощую речку Городянку, вдоль которой располагается частный сектор.

После наводнения аккуратный поселок выглядит, как будто по нему прошелся тайфун. К ЧП готовились: часть жителей почуяла неладное и переехала еще за день до разрушения насыпи дамбы. У многих местных есть второе жилье. Других, кому некуда было бежать, эвакуировали в пансионат неподалеку.

В месте прорыва дамбы в Рузе идут восстановительные работы.Андрей АБРАМОВ

— Вчера вечером здесь прошел мощный поток. Мне есть где жить, я уехал на квартиру, только собак пришлось оставить — они у меня здоровые, овчарка и алабай, — рассказывает местный житель Олег Ефремов. — Сегодня утром я приехал, чтобы покормить их, у меня дом кирпичный — все цело, только изгородь снесло. Смотрю на двор соседей, а там мужики какие-то дверь с петель снимают. При этом хозяева-то дома были.

Мужчина говорит, что все происходило на глазах полиции. Правоохранители действительно дежурят здесь со вчерашнего дня.

— Хоть бы документы смотрели у всех, кто сюда сейчас прет, а то мародеры уже средь бела дня орудуют. Та компания под шумок убежала. Но, думаю, желающих поживиться будет еще предостаточно, — добавил местный житель.

Напомним, поздним вечером 8 июля в Рузовском городском округе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Не выдержала дамба, и вода устремилась в городскую низину. Никто из людей не пострадал.

Последствия прорыва дамбы в Рузе: видео с коптера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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