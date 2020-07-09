Московская область вошла в ТОП-5 рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности регионов

Московская область продолжает подниматься в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) - учитывая множество различных позиций и факторов. Подмосковье впервые поднялось на пятую строчку рейтинга. Гендиректор Агентства стратегических инициатив Ирина Чупшева сообщила сегодня на заседании наблюдательного совета АСИ, которое провел Президент России Владимир Путин.

- Это показатель того, насколько наш регион интересен инвесторам, видят ли крупные компании свое будущее здесь, у нас, - прокомментировал новые данные по рейтингу губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - А крупные компании - это новые рабочие места, налоги, престиж, движение вперед для всего региона. Всегда приятно, когда берешь следующую планку.

Андрей Воробьёв напомнил, что в первом рейтинге Подмосковье занимало лишь 22 место. Теперь же - в ТОП-5 самых привлекательных для инвертора российских регионов.

- Каждый раз сложнее улучшать результат. Экономика, инвестиционный климат - все это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали от ковида, экономика получила удар под дых.

По словам губернатора, одна из задача Правительства области - в каждом городе должен существовать собственный индустриальный парк - площадка с системой коммуникаций для производственных компаний, где инвесторы чувствовали бы себя защищенными.

- Поэтому рейтинг имеет для нас важное значение: это индикатор и ориентир. Я очень надеюсь, что в следующем году мы дерзнем и попробуем подняться еще выше.