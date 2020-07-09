2020-07-09T19:51:57+03:00
Общество

В московском метро снизят оплату за проезд на 50% на фиолетовой линии

Такой эксперимент должен снизить пассажиропоток в часы пик
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Добраться утром на работу из Выхино – целый квестДобраться утром на работу из Выхино – целый квестФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столичном метро одна из самых загруженных линий – Таганско-Краснопресненская (на картах отмечена фиолетовым цветом). Добраться утром на работу из Выхино – целый квест. Вагоны в центр идут переполненные. Новая розовая ветка от «Некрасовки» частично разгрузила поток, но этого недостаточно. Власти Москвы делают очередной шаг – в сентябре этого года запустят эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской линии метро вне часа пик.

- Эксперимент начнется в сентябре и продлится 8-10 месяцев, - сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Окончательная схема по снижению тарифов не утверждена. Рассматривается два варианта: скидка 30% или 50%. Пассажиры сами смогут выбрать удобное время для поездок. Условно, если срочно нужно ехать в часы пик, то оплата будет 100%, а если поездку можно отложить на другие часы, то получится сэкономить.

В Департаменте транспорта рассказали, что снижение тарифов – это действенный способ, есть мировой опыт. Например, такую систему скидок применяют в транспорте Сингапура, Лондона и Франкфурте-на-Майне. В часы пик за проезд там придется платить дороже.

Власти Москвы сейчас ведут переговоры со столичными предприятиями и ВУЗами, ведь они могли бы помочь в решении вопроса. Как именно? Работодатели могли бы, учитывая опыт карантина, перевести часть коллективов на удаленку. Еще один вариант: сдвинуть начало рабочего дня (сделать раньше или позже на несколько часов). Таким образом, потоки в центр города были стали бы меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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