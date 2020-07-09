Лето в городе: бесплатный кинотеатр, веранда на крыше рынка, концерты в «Лужниках»

Летние деньки в столице предлагаем провести в новых местах. В городе открываются необычные кинотеатры, стартовали концерты в «Лужниках» и появилась большая зеленая веранда прямо на крыше Центрального рынка.

Концерты в «Лужниках»

Летние офлайн-концерты Live&Drive собирают фанатов музыки. Формат для столицы необычный. Артисты выступают на сцене перед зрителями, которые приехали на парковку «Лужников».

- Зрители должны находиться в своих машинах, чтобы соблюсти ограничения и социальную дистанцию. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники, - рассказали организаторы.

На сцену выйдут российские артисты. Только живой звук. Зрители смогут заказать себе еду и напитки из специального меню.

Ближайшие концерты: 10 июля – Леонид Агутин, 11 июля – Сплин, 17 июля – Диана Арбенина, 18 июля – Баста, 19 июля – Машина времени, 23 июля – Нейромонах Феофан, Anacondaz, 24 июля – Супердискотека 90-х (Дискотека Авария, Отпетые Мошенники, Юлия Волкова, Оксана Почепа Акула, группа «Вирус»).

Где: парковка южного ядра СК «Лужники», Ближайшая станция метро «Спортивная».

Когда: в 20.00 каждую пятницу и субботу до 29 августа 2020 года.

Стоимость: билет на две персоны – 6000 рублей, билет на четыре персоны – 9000 рублей, мотобилет – 3000 рублей, заказать можно на сайте.

Зеленая веранда на рынке

Ужинать в закрытых помещениях хочется только, когда в Москве сумасшедший ливень, а при теплой и солнечной погоде хочется быть на свежем воздухе. На такой веранде, как открыли на четвертом этаже Центрального рынка. На крыше здания появилось зеленое покрытие, поставили более 30 столики, плетеные стулья, мягкие диваны, подвесные кресла. Приятная музыка, фруктовый бар. В такой уютной атмосфере можно завтракать, обедать и ужинать. На случай дождя или палящего солнца – раскроют большие зонты.

- Особенность этого проекта – не только приятная атмосфера гастропроекта, но и красивые виды столицы, - рассказали в пресс-службе Центрального рынка.

Где: Рождественский бульвар, 1. Ближайшая станция метро «Трубная».

Когда: понедельник-четверг, воскресенье с 10.00 до 23.00, пятница и суббота с 10.00 до 0.00.

Танцы в Депо

Лето в офлайн возвращает Депо. На летней веранде бара «Проходное место» откроется сезон танцев. Ждут опытных танцоров и новичков. Под открытым небом всех желающих научат танцевать сальсу, бачату и тимбу.

- Будем танцевать под открытым небом, под ритмы DJ Mamita. Ждем всех любителей латиноамериканских танцев, - рассказали в пресс-службе Депо.

Где: Лесная, 20А. Ближайшая станция метро «Белорусская».

Когда: 11 июля с 19.00 до 23.00.

Стоимость: бесплатно.

Трапеция в Активити-парке

В этом сезоне трапеция, которая была в Парке Горького, переехала в Сколково в новый The Rink Активити-парк. Это зеленая зона, где утро начинается с йоги, днем можно играть в футбол, волейбол, бадминтон, петанк (французская игра, бросание шаров). На территории работает летнее кафе с органической едой, кето-меню. Здесь же расположилась цирковая школа с трапецией, школа футбола и баскетбола.

The Rink Активити-парк

Где: Новая улица, 100, Сколково. Ближайшая станция Сколково МЦД-1.

Когда: понедельник-четверг с 8.00 до 22.00, пятница-воскресенье с 8.00 до 0.00.

Стоимость: полет на трапеции – в будние дни 800 рублей, в выходные дни 1000 рублей, комплекс(трапеция+манеж+батут) – в будние дни 2000 рублей, в выходные дни 2500 рублей, йога в группе – 1700 рублей в час, футбол, волейбол, бадминтон – тренировка в группе 1000 рублей в час, петанк – тренировка в группе 1000 рублей (до четырех часов).

В этом сезоне трапеция, которая была в Парке Горького, переехала в Сколково в новый The Rink Активити-парк

Бесплатный кинопаркинг

Посмотреть фильм на большом экране, не выходя из автомобиля, еще и бесплатно – такой проект запустят с 18 июля на перехватывающей парковке возле станции метро «Филатов луг».

- «Зрительский зал» рассчитан на 100 машин. На кинопаркинге будет один вечерний сеанс. В программе будут любимые кинохиты, а также недавние громкие премьеры: от Чарли Чаплина до «Джентльменов» Гая Ричи, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Атмосферу кинотеатра дополнят вкусным сервисом – во время сеанса зрителям доставят еду и напитки, заказанные в приложении «Яндекс.Еда».

Организаторы планируют показать около 17 фильмов, в период с июля по октябрь 2020 года сеансы посетят 1700 автомобилей.

Где: парковка возле станции метро «Филатов луг».

Когда: по субботам с 18 июля. Регистрация на первый сеанс откроется 12 июля в 0.00 на сайте kino-parking.ru

Экстремальный маршрут в «Лужниках»

Зиплайн вернется ориентировочно с 17 июля. Организаторы устанавливают оборудование, которое прошлым летом удивило многих москвичей и привело в восторг детвору.

Перед полетом у посетителей будет возможность посмотреть на поле «Лужников», подняться под крышу стадиона и спуститься на платформу. Особенность этого зиплайна - он экстремальный (скорость больше). Специальная никакая подготовка не нужно, но инструктаж обязательно проведут и выдадут страховочные обвязки и каску (как у альпинистов).

Где: улица Лужники, 24 строение 19А (рядом с «ПандаПарк» и Аквакомплексом «Лужники»). Ближайшая станция метро «Воробьевы горы».

Когда: ориентировочно с 17 июля 2020 года, ежедневно с 10.00 до 20.00.

Стоимость: один спуск - 1300 рублей в будни, 1500 рублей в выходные, два спуска - 2500 рублей. Тариф семейный - взрослый+ребенок - 2500 рублей, дополнительный ребенок - 700 рублей. Для групп от восьми человек - 1000 рублей с каждого.

Какие еще идеи?

- автокинотеатр на территории «Крокус Сити» ,

- бесплатные занятия по йоге в парках ,

- танцевальные мастер-классы на ВДНХ ,

- покататься на лодках или катамаранах в парках,

- погулять по крыше «Лужников» и посетить смотровую площадку «Panorama360»,

- the Баssейн в Сокольниках – два бассейна, шезлонги, кафе, спортивная площадка, детская зона, волейбольная площадка, лаундж зона,

- ледяная пещера в парке «Зарядье».