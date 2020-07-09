Бесплатная клубника и смородина: как участвовать в сборе ягод в Московской области
Ягодный сезон в самом разгаре. Сейчас ведется активный сбор клубники и смородины. Спелые и вкусные ягоды нужно быстро отправлять на продажу. Именно поэтому на сбор ягод приглашают всех желающих. «КП» рассказывает, как принять участие и получить свою корзинку бесплатной клубники или малины.
10% клубники с собой
Самые большие плантации клубники в Подмосковье – в Совхозе имени Ленина. Приезжать сюда нужно только на фирменном автобусе, предварительная запись не нужна – в режиме живой очереди. При ливне сбора клубники не будет.
Из личного опыта расскажу, что собирать клубнику приятно и увлекательно первые полчаса, потом становится жарко, начинает немного болеть спина – с каждым часом все ощущения усиливаются. Из приятного – клубнику можно есть прямо с грядки в неограниченных количествах. А еще по окончанию сбора можно получить 10% ягод от того количества, которые вы сдадите. Например, вы собрали десять ящиков клубники – один ящик вы заберете домой.
Где: поселок Совхоза имени Ленина, Ленинский городской округ, Московская область.
Когда: автобусы едут от станции метро «Домодедовская» (выходы №8, 9 и 10) ежедневно в период с 6.00 до 7.00. Запись не нужна, на месте очередь.
Где собирать смородину
На сбор клубники и смородины приглашает Институт садоводства. Ягодные поля находятся в поселке Михнево Ступинского округа.
- Оплата – свежая, вкусная, ароматная ягода нашего института, выращенная по традиционным технологиям, - говорят в институте.
Добраться можно самостоятельно до станции Михнево (Павелецкое направление), перейти на противоположную сторону от ж/д вокзала каждые полчаса курсирует специальный автобус, который доставляет сборщиков ягоды до полей. Сбор клубники и смородины проходит до 14.00, после этого автобусы отвозят людей обратно.
Где: поселок Михнево, улица Тимирязева, дом 1.
Когда: ежедневно в хорошую погоду с 6.00 до 8.00.
Важно
Научитесь правильно собирать ягоду:
- срывать только красные (спелые) ягоды, снимать с плодоножкой,
- не брать в руку больше трех ягод (чтобы не помять),
- ягоды с оторванными чашелистиками - браком, так как быстро теряют товарный вид,
- не прикасаться к ягодам без надобности (чтобы не помять).
Что взять с собой на поле:
- панамку или кепку,
- воду,
- крем от солнца,
- емкость для оплаты (ягод),
- маску и перчатки (для проезда в автобусе).
ИСТОЧНИК KP.RU
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