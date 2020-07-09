Бесплатная клубника и смородина: как участвовать в сборе ягод в Московской области

Ягодный сезон в самом разгаре. Сейчас ведется активный сбор клубники и смородины. Спелые и вкусные ягоды нужно быстро отправлять на продажу. Именно поэтому на сбор ягод приглашают всех желающих. «КП» рассказывает, как принять участие и получить свою корзинку бесплатной клубники или малины.

10% клубники с собой

Самые большие плантации клубники в Подмосковье – в Совхозе имени Ленина. Приезжать сюда нужно только на фирменном автобусе, предварительная запись не нужна – в режиме живой очереди. При ливне сбора клубники не будет.

Из личного опыта расскажу, что собирать клубнику приятно и увлекательно первые полчаса, потом становится жарко, начинает немного болеть спина – с каждым часом все ощущения усиливаются. Из приятного – клубнику можно есть прямо с грядки в неограниченных количествах. А еще по окончанию сбора можно получить 10% ягод от того количества, которые вы сдадите. Например, вы собрали десять ящиков клубники – один ящик вы заберете домой.

Где: поселок Совхоза имени Ленина, Ленинский городской округ, Московская область.

Когда: автобусы едут от станции метро «Домодедовская» (выходы №8, 9 и 10) ежедневно в период с 6.00 до 7.00. Запись не нужна, на месте очередь.

Где собирать смородину

На сбор клубники и смородины приглашает Институт садоводства. Ягодные поля находятся в поселке Михнево Ступинского округа.

- Оплата – свежая, вкусная, ароматная ягода нашего института, выращенная по традиционным технологиям, - говорят в институте.

Добраться можно самостоятельно до станции Михнево (Павелецкое направление), перейти на противоположную сторону от ж/д вокзала каждые полчаса курсирует специальный автобус, который доставляет сборщиков ягоды до полей. Сбор клубники и смородины проходит до 14.00, после этого автобусы отвозят людей обратно.

Где: поселок Михнево, улица Тимирязева, дом 1.

Когда: ежедневно в хорошую погоду с 6.00 до 8.00.

Важно

Научитесь правильно собирать ягоду:

- срывать только красные (спелые) ягоды, снимать с плодоножкой,

- не брать в руку больше трех ягод (чтобы не помять),

- ягоды с оторванными чашелистиками - браком, так как быстро теряют товарный вид,

- не прикасаться к ягодам без надобности (чтобы не помять).

Что взять с собой на поле:

- панамку или кепку,

- воду,

- крем от солнца,

- емкость для оплаты (ягод),

- маску и перчатки (для проезда в автобусе).