Парк с аттракционами «Остров Мечты» откроется для гостей 18 июля

В столице после карантина откроются детские развлекательные центры. Возобновить работу разрешили с 13 июля. А когда откроется парк с аттракционами «Остров Мечты» в Нагатинской пойме?

- «Остров Мечты» вновь откроет свои двери для посетителей 18 июля после профилактического закрытия. На его территории будут действовать максимальные меры защиты гостей. В преддверии открытия парка специалисты произвели полную дезинфекцию, - рассказали «КП» в парке развлечений «Остров Мечты».

При входах в парк развлечений, у аттракционов, в тематических магазинах, кафе, ресторанах и уборных установили порядка 200 навесных и напольных дезинфекторов, а также дозаторов для антисептика. Каждый день будет расходоваться более 140 литров обеззараживающего средства, а сотрудники будут получать около 400 масок и пар перчаток.

А посетителям нужны будут маски и перчатки? Да. Причем в магазинах парка будут доступны брендированные маски.

«Остров Мечты» - что это? Многие успели забыть, потому что после официального открытия в феврале он работал меньше месяца, а потом грянул карантин. Это тематический парк с девятью сказочными мирами и мультяшными персонажами, здесь же городской променад с пешеходными галереями и атриумами, выполненными в стилях разных городов (Лондон, Нью-Йорк, Рим, Барселона, Москва).

Уже с 18 июля все желающие смогут покататься на аттракционах. Однако на большинстве из них количество доступных посадочных мест будет снижено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах также будет сокращено количество посадочных мест.

- Мы решили отказаться от части активностей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Мы временно не будем проводить парад героев и сессии Meet&greet, а также пока не будет работать детская площадка в тематической зоне «Деревня Смурфиков». Когда ограничительные меры будут полностью сняты, все активности заработают в обычном режиме, - рассказал Клаудио Ди Капуа, операционный директор тематического парка «Остров Мечты».

Можно будет посмотреть на динозавров, попасть на сказочное чаепитие – откроется аттракцион «Сладкая карусель» в тематической зоне Hello Kitty.

- В жаркий день может спасти вихрь прохлады «Ледяной карусели». А наклоны и эффект мягкой волны во время движения по 18-метровой окружности создадут незабываемое ощущение полета, - рассказывают в пресс-службе парка развлечений «Остров Мечты».

Чем еще можно заняться на "Острове Мечты"? Уже доступна территория цветущего ландшафтного парка площадью 44 га. Здесь можно пройтись по тенистым аллеям, посетить зоны для спорта, поиграть с малышами на детских площадках, позагорать на шезлонгах у воды или просто отдохнуть на траве.

Где: Проспект Андропова, 1А. Ближайшая станция метро "Технопарк".

Когда: ежедневно с 12.00 до 22.00.

Стоимость: в тематический парк в будние дни для детей - 1900 рублей, для взрослых - 2200 рублей, в выходные дни для детей - 2600 рублей, для взрослых - 2900 рублей. Купить можно на сайте, льготные билеты в кассах будут доступны с момента открытия парка.