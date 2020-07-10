2020-07-10T16:42:47+03:00
Общество

В Москве сохраняется высокий спрос на доставку SIM-карт Tele2 на дом

Оператор отмечает беспрецедентную популярность этого канала продаж среди столичных абонентов
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В интернет-магазине количество заказов SIM-карт с доставкой на дом за период с апреля по июнь выросло в 2,5 раза год к году.

Отмена карантинных мер оживила рынок розничной торговли в Московском регионе. При этом Tele2 отмечает сохранение спроса на заказы SIM-карт через интернет-магазин. Так, значительные темпы роста показал сервис курьерской доставки на дом – прирост за период с апреля по июнь составил 155% год к году. В апреле оператор запустил бесплатную услугу бесконтактной доставки. Сервис доказал свою востребованность и состоятельность – в мае на долю заказов до двери пришлось 54% от общего числа доставок SIM-карт.

Положительную динамику демонстрирует число переходов по MNP (Mobile Number Portability) – число заявок от клиентов, которые воспользовались доставкой при переносе номера, в июле выросло на 73% год к году. В целом Tele2 удерживает лидерство по MNP в отрасли с результатом 10 к 1 (отношение абонентов, которые перешли в Tele2 со своим номером, к числу покинувших сеть).

При заказе SIM-карты в интернет-магазине большинство столичных абонентов выбирает тарифный план «Везде онлайн». Ему отдает предпочтение более 30% посетителей сайта. Такой выбор в период пандемии обусловлен повышенным спросом клиентов на гигабайты. Подключаясь к «Везде онлайн», абоненты получают 40 Гб интернета и бесплатную подписку на сервисы «Яндекс.Плюс» на полгода.

По итогам трех месяцев самыми активными клиентами интернет-магазина стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 32% от числа посетителей сайта Tele2. Следом идут возрастные группы 35-44 года и 18-24 года (24% и 14% трафика соответственно).

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Развитие розничного сегмента – один из ключевых приоритетов Tele2. Мы стремимся использовать новые технологии для улучшения качества сервиса, стирая границы между онлайном и офлайном. Даже в текущих реалиях нам удалось укрепить позиции в рознице и продолжить уверенное развитие сети дистрибуции. Так, сегодня посещаемость салонов в регионе превысила 85% от «допандемийного» уровня. При этом несмотря на ослабление ограничений мы по-прежнему фокусируемся на развитии онлайн-каналов, в том числе с помощью партнерских проектов».

Заказ нового номера можно оформить онлайн в интернет-магазине Tele2. Для оперативной доставки оператор предлагает абонентам воспользоваться услугами сервиса «Яндекс.Такси». Для клиентов также доступна опция самостоятельной регистрации SIM-карты в приложении «Мой Tele2». Подсказки интерфейса приложения помогут абоненту пройти регистрацию: отсканировать штрихкод SIM-карты, сделать селфи, правильно сфотографировать паспорт.

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