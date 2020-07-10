Тесты на COVID, дорогущие часы и липовые медосмотры: коронавирусное обострение у фальшивых работодателей

РАБОТА МЕЧТЫ - ТОЛЬКО ЧАСИКИ КУПИ

- Мы посмотрели ваше резюме. И знаете что, вы нам подходите! - расплылась в улыбке представившаяся рекрутером девушка.

Сердце 34-летней Ольги Акуловой, которая пришла в офис делового центра Москва-Сити, екнуло.

- Ну неужели отмучаюсь: нашла работу, - думала она в тот момент.

Оля тут же начала задавать вопросы о своих обязанностях и зарплате. Рекрутер все с той же улыбкой около получаса рассказывала о работе мечты.

- Берем вас на вакансию помощник руководителя. Пятидневка, премии, полный социальный пакет. Зарплата от 200 000 в месяц...

Оля уже полезла в сумку за трудовой книжкой. В ней последняя запись от апреля 2020: "уволена по собственному желанию" (салон красоты, где женщина работала администратором, не выдержал карантин и закрылся - Ред.). Но тут риторика неожиданно для москвички изменилась.

- Мы вас берем. Только нужно поработать над имиджем. У нас солидная фирма, дорогой офис, и важно, чтобы персонал соответствовал. Мы дилеры швейцарских часов, и все сотрудники просто обязаны их носить!

За часики рекрутер попросила заплатить 120 000 рублей. У Оли денег не оказалось, но ее сразу успокоили: можно же взять кредит.

- Я уже почти согласилась. Но в последний момент взяла паузу. Пришла домой, все рассказала мужу. Стали читать отзывы на эту фирму, и оказалось, что они просто часы продают. Купил и до свидания, - рассказала Ольга.

Говорит, была как под гипнозом, в тот момент так мечтала о работе, что разум просто отключился.

А ВДРУГ ВЫ ЗАРАЗНЫЙ

Похожее состояние описывает москвич Сергей Утешев. Мужчина до пандемии работал консультантом в хозяйственном магазине. Хозяин разорился на аренде, а всех сотрудников выставил на улицу без выходного пособия с 1 апреля.

- Объявление о наборе продавцов жена нашла в социальной сети. Я поехал в офис на Тверской. Там все чинно, благородно. Сказали, берут меня, только нужно тест сдать на коронавирус, - вспоминает Сергей.

Анализ, как вы уже догадались - платный.

- Объявили тариф - 2000 рублей. У меня как раз столько и было. Заплатил и тут же в соседнем кабинете у меня кровь взяли из пальца. На следующий день стал звонить, хотел поскорее на работу выйти. А мне сказали: "Извините, вы нам не подходите". Я испугался, может, я заразный. Но оказалась, никакого анализа они и не делали, просто деньги взяли, - рассказал Сергей.

Таких историй этим летом особенно много. Так как же мошенники обманывают тех, кто ищет работу?

Самые частые уловки лже-работодателей и как не дать себя обобрать

1. Проверяйте номер телефона

Мошенники размещают объявления о несложной работе с огромной зарплатой. В каждой из таких «вакансий» обязательно указывается номер телефона. Человек звонит и с ним разговаривают от 30 минут до часа. В финале в работе отказывают. Но соискатель будет удивлен телефонным счетом — спишут приличную сумму.

Чтобы не попасться, достаточно просто проверить в интернете с помощью поисковых сервисов, принадлежит ли указанный в объявлении номер телефона фирме-работодателю. Если номера нет на официальном сайте, то звонить не стоит.

2. Не перечисляйте никому деньги

В интернете множество предложений о работе на дому. Объединяет их одно: делать почти ничего не надо, а платить за это обещают много. Согласившись, будете работать бесплатно или, что еще хуже, сами потратите деньги. Такие предложения обычно связаны с набором текстов, рассылкой писем, выращиванием грибов, изготовлением мыла, сбором ручек. Что объединяет эти варианты, так это необходимость отдать некоторую сумму раньше, чем получите доход (например, под предлогом покупки семян грибов). После перевода работодатель исчезнет. Главное правило: не перечислять никому деньги.

3. Не ведитесь на ложные авансы

На сайтах с вакансиями часто появляется реклама современных МММ. Мошенники впаривают участие в финансовых пирамидах. Отправил деньги на карту и получишь вдвое, а то и втрое больше. Рассказывают, что делают деньги на покупке валют и ценных бумаг. После перевода небольшой суммы могут действительно удвоить ее. Именно на этом и попадаются доверчивые люди. Как только вы оправите сумму с тремя нулями, ничего вам не вернут. Никогда не ведитесь на такие предложения, деньги сами не работают и сверхприбыль могут предложить только аферисты.

4. Не проходите платные медосмотры от потенциального работодателя

Объявление обычно приглашает на работу в штат новой частной клиники, гостиницы, супермаркета или сети ресторанов. Нужны сразу все - от администраторов до уборщиц: без ограничения по полу и возрасту, без требований к образованию и опыту работы. Надо только успешно пройти медосмотр в офисе фирмы, заплатив за него немаленькую сумму — от двух до десяти тысяч рублей. На осмотр обычно выстраивается большая очередь желающих получить работу. Для вида у вас могут даже взять анализы. Но через пару дней, когда «осмотрены» все желающие, медработники и организаторы исчезают. Главное правило - никогда не проходить платные медосмотры от потенциального работодателя. Предложите пройти обследование самостоятельно в государственной поликлинике, и если вам откажут, тогда полностью остановите общение. Это незаконно и говорит о финансовой заинтересованности работодателя.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Им нужны только ваши деньги"

- Зная о том, что рынок труда из-за пандемии лихорадит, аферисты активизировались. По сравнению с прошлым летом их стало в разы больше. Они пользуются не только тем, что многие остались без работы, но и снижением заработных плат в целом ряде секторов. Давят на слабые места людей, которые сейчас не в самой простой ситуации, - рассказал Дмитрий Фролов, юрист. - Распознать мошенников помогут простые правила. Первое и самое главное - от вас им нужны только деньги. Неважно, каким будет предлог, никогда не платите потенциальному работодателю. Еще до похода на собеседование обратите внимание на требования к вакансии. Как правило, мошенники берут всех подряд. Если в объявлении вам обещают золотые горы, но не требуют наличия у вас специального образования — не верьте! Чудес не бывает.

В серьезном объявлении всегда четко указано название фирмы, сфера деятельности, должностные обязанности сотрудника, график работы, наличие соцпакета. Мошенники скроют условия работы, выдав скупую характеристику: «в офисе». Будьте осторожны, если после первого звонка в фирму вам не говорят о характере работы, а просят «приехать и все увидеть». Скорее всего, приняв это предложение, вы обнаружите там очередь из соискателей, а в анкете будут стоять вопросы, не имеющие отношения к профессиональным обязанностям. При беседе менеджер тоже будет оперировать вопросами вроде: «что для вас счастье» и «как выжить в этом жестоком мире». Если же вы сделаете попытку разобраться, что к чему, то услышите: «так вы не хотите работать и получать хорошие деньги». Именно в этот момент может произойти внутренний психологический слом, после которого начнется зомбирование. Прервите этот диалог максимально быстро и никому ничего не платите.