Комфорт 30-х годов: в Москве отреставрировали Дом Наркомфина

В столице завершили реставрацию памятника архитектуры – Дома Наркомфина, расположенный на Новинском бульваре. Работы шли не быстро, так как реставрировали не только стены, но и интерьеры. Специалистам удалось возродить уникальную жилую среду, в которой новаторские идеи архитекторов 30-х годов соединены с современными стандартами комфорта. Оценить работу 10 июля приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве за последние годы отреставрировано около 1500 памятников, которые были на грани того, что город потеряет эти уникальные учреждения. Дом Наркомфина был одним из самых тяжелых объектов. Он вошел в 100 мировых объектов культуры, которые находились в списке объектов, которые могут быть утеряны. Это, конечно, такой позор был. Потому что это действительно уникальный памятник советского конструктивизма 30-х годов, - сказал Сергей Собянин.

В Москве 20-30 годы XX века вошли в историю архитектуры как эпоха конструктивизма. Это было время смелых экспериментов, поиска новых архитектурных форм и строительных материалов. Дом Наркомфина построили в 1928-1930 годы по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. Спустя полвека здание взяли под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

В чем особенность? Это семиэтажное здание в виде «дома-корабля». Здесь было жилье для больших семей – 90 квадратных метров и маленькие квартиры для одиночек и бездетных семейных пар – 37 квадратных метров. Окна спален в квартирах выходят на восток, а гостиных – на запад. Таким образом, жильцы могли по утрам встречать восходящее солнце, а длинными летними вечерами – любоваться закатом. Здесь же была надстройка - бывшая квартира наркома финансов РСФСР Н.А. Милютина, по инициативе которого и был построен Дом Наркомфина.

Во втором четырехэтажном корпусе (коммунальном) был детский сад, столовая, помещение для отдыха и спорта. На плоской крыше здания была организована летняя терраса с металлической перголой. Предполагалось, что жильцы будут больше времени проводить в общественных пространствах, а в квартирах – только спать.

Уже через несколько лет практически все большие квартиры были превращены в коммуналки, потом здание переделали под типографию, а впоследствии - под конструкторское бюро.

За 80 лет существования в здании не проводили капитальный ремонт, именно поэтому в 2006 году Дом Наркомфина был включен в «Список 100 памятников мировой культуры, находящихся под угрозой уничтожения» (сформирован организацией World Monuments Fund). Были утрачены архитектурные и художественные элементы –оконные блоки, поручни и ступени лестниц, элементы освещения. Здание было в аварийном состоянии.

Но памятник спасли. За три года, начиная с 2017 года, инвестор делал поэтапные шаги: демонтировал поздние надстройки и пристройки, воссоздал структуру корпусов и историческую цветовую гамму фасадов, восстановлены планировки квартир, лестницы, балконы. Даже воссозданы исторические радиаторы, кухонные элементы, сантехника, освещение.

Теперь в жилом корпусе имеется 44 квартиры площадью от 30 до 120 квадратных метров. Есть так называемые «именные» квартиры: квартира Дейнеки, квартира Гинзбурга, квартира Милютина (где они проживали). В квартирах сделаны два типа ремонта: реставрационный (30%) и нейтральный (70%). Все они проданы до окончания реставрации – такая была заинтересованность у москвичей.

Но уникальная возможность пожить в доме сохранилась - на седьмом этаже жилого корпуса создали два номер категории «сьют» – с гостиной, спальней и кухней. Снять номер и некоторое время пожить в историческом здании сможет любой желающий. Сейчас завершается отделка номеров.

Кстати, крыша здания будет доступна для москвичей – здесь откроют кафе с видом на город, будут проводить мероприятия, занятия йогой.

В вестибюле будет небольшой музей, посвященный истории и реставрации Дома Наркомфина. В коммунальном корпусе откроют кафе, книжные магазины и площадки для мастер-классов.