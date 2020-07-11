Большой Каменный мост в Москве частично закрывается на капремонт

Трещины, обвалившаяся гранитная облицовка, ветшающие опоры. Эти и другие «болячки» нашли во время обследования Большого Каменного моста. Теперь специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к капитальному ремонту исторического сооружения.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО СЕЙЧАС

«Большой Каменный мост - один из знаковых объектов Москвы, при этом его капитально не ремонтировали с момента постройки в 1938 году, - сообщил «Комсомольской правде» заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Фактически мост пересоберут заново. Капитальный ремонт позволит продлить срок службы конструкций еще на несколько десятилетий».

По его словам, впервые такие технологии использовали во время реконструкции Большого Москворецкого моста. Напомним, его полностью обновили в конце прошлого года.

ЧТО СДЕЛАЮТ

- отреставрируют гранитную облицовку и ограждения;

- отремонтируют бетонные поверхности и металлоконструкции;

- заменят асфальтовое покрытие;

- воссоздадут исторические витражи.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ

Капремонт планируют завершить в четвертом квартале 2021 года.

КАК ЕЗДИТЬ И ГУЛЯТЬ

Во время ремонта движение по мосту будут ограничивать частично. Сначала закроют и обновят одну половину моста. При этом по другой смогут ездить машины по двум полосам в каждом направлении и гулять пешеходы по тротуару.

ТТХ

Длина Большого Каменного моста - 487 метров с подъездами.

Ширина - 40 метров.

Три пролета: над рекой - 105 метров, на берегах - 42,5 метра.

Для капремонта потребуются:

- порядка 200 специалистов;

- более 60 машин строительной техники;

- баржи и понтоны для обновления конструкций руслового пролета с воды.

ИСТОРИЯ МОСТА

До XV века - недалеко от нынешней переправы стоял наплавной «живой» мост. Его разводили для пропуска судов.

С 1643 по 1692 годы - по приказу царя Михаила Федоровича здесь построили первый в Москве каменный мост - Всехсвятский. В народе его называли Каменный.

В 1859 году - старую переправу не без труда снесли. А вместо неё поставили первый в Москве металлический трехпролетный мост на каменных «быках».

В 1938 году - на привычном для современников месте, ближе к Боровицкой площади, появился новый мост весом 3 300 тонн. Все конструкции полностью построили за 35 дней. Среди стахановцев тогда особо отличился бетонщик по фамилии Гагарин.