Пляжный отдых в Подмосковье: едем купаться на бывшую дачу Аллы Пугачевой»

На ближайшем метеопрогнозе можно смело ставить маркировку 18+, хотя и читать его разрешается даже дошкольникам. В олитературенном виде будущая неделя выглядит примерно так. В понедельник жарища несусветная. Во вторник - чуть прохладнее, но тоже парилка. В среду - пекло, хотя и дождик. Ну и далее по очереди - баня, Ташкент и духота.

На этом фоне, как пел Виктор Цой, «электрички набиты битком, все едут к реке».

В столице из-за пандемии официального открытия пляжей не было. Хотя и послабления со стороны мэрии продолжаются. С понедельника, например, студенты могут ходить в институты, в парках начинают работать аттракционы, открываются детские лагеря (всё это, разумеется, с соблюдением санитарных требований, - прим. авт). О пляжах мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге не написал, однако уточнил, что «проведение массовых зрелищных мероприятий на открытом воздухе по-прежнему приостановлено». Вероятно, что купание в пруду сюда тоже относится.

В Подмосковье количество заболевших коронавирусом в разы меньше, чем в столице. И потому 49 пляжей после всех проверок и проб уже почти две недели работают официально. И посещают их не только жители окрестных сел и деревень, но и москвичи.

Не Турция, конечно. Но жить можно.

Точнее, купаться.

ПЛЯЖ, ВОДИЧКА И ШАШЛЫК - ПОЛУЧИЛСЯ ГЕЛЕНДЖИК

- Павлик! Далеко не заплывай…

Я машинально оглянулся и увидел женщину, полную тревог и волнения. Мой юный тезка (видимо, ее внук) достиг уже самого крайнего буйка и, обхватив его руками, грелся на солнышке.

Пляж на зоне отдыха «Хлебниково» в Мытищах напоминает уютное захолустье на окраине курортного городка. Ржавые кабинки для переодевания. Редкие скамейки с нацарапанными именами. Деревянная избушка с мороженым и напитками. И на горизонте - белоснежные парусники, похожие на вигвамы.

Самолеты над этими пляжами заходят на посадку в Шереметьево каждые пять-десять минутФото: Павел КЛОКОВ

Почти идеальное место для мизантропов.

Жара давит под тридцать. А на берегу Клязьминского водохранилища пятнадцать человек, не больше. В чем секрет?

- Как раз в том, что здесь нет развлечений, - объяснила мне бабушка Павлика. - Все остальные едут на соседний пляж в деревню Новоалександрово. Это в километре отсюда. Там уже и прокат шезлонгов, и ресторан, и столы для пинг-понга. Мы там были один раз - и чуть не разорились.

Поговаривают, что в деревне Новоалександрово училась игре на пианино сама Алла ПугачеваФото: Павел КЛОКОВ

Павлик тем временем достиг берега и с видом победителя взял полотенце.

- Сюда чаще приезжают пожарить шашлык, - добавила женщина. - Но для этого нужно арендовать место.

Как выяснилось, в двух шагах от пляжа - зона беседок. Самая простая (человек на шесть) стоит две тысячи рублей за весь день. Заправляет услугой некий Омари (вероятно, грузин). Его на месте не оказалось, но узнать прайс труда не составило.

К беседке прилагается всё необходимое, но за отдельную цену.

Прокат большого мангала - 500 руб, маленького - 300.

Один шампур (с возвратом) - 20 руб.

3 кг березовых углей - 200 руб.

Аренда решетки-гриль - 300 руб.

Казан - 1000 руб.

Средство для розжига - 100 руб.

Нарды - 300 руб (и одна тысяча - залог).

Зона отдыха «Хлебниково». Прокат большого мангала - 500 руб, маленького - 300Фото: Павел КЛОКОВ

В шаговой доступности нашелся продуктовый магазинчик с элементарными чипсами, соком, семечками и бутылочным пивом. Цены не выше, чем в супермаркете.

Формально зона отдыха работает до одиннадцати вечера, но как рассказали мне местные жители, гуляют чаще всего до утра. Особенно с пятницы на субботу и в ночь на воскресенье. Бывает, и полицию приходится вызывать, но в это время обычные отдыхающие (такие, как я и Павлик), давно уже дома.

Адрес: городской округ Мытищи, зона отдыха «Хлебниково».

Как добраться: на электричке от Савеловского вокзала до станции Хлебниково, далее - три километра пешком через мост, но удобнее взять такси (стоимость поездки - 180 руб). На своей машине ехать по Дмитровскому шоссе до моста через канал имени Москвы, затем направо. Парковка стоит 200 руб.

Ресторан на Клязьме. Говорят, пользуется популярностью - особенно для свадебных фотосессийФото: Павел КЛОКОВ

«НАМ НУЖНО ОТДОХНУТЬ ОТ ОТДЫХА»

Бабушка Павлика не обманула - до пляжа в деревне Новоалександрово не больше километра и это уже, действительно, совсем другой уровень. Я бы сказал, целый городок (4,5 га) с душевыми кабинками, волейбольными площадками, горками, качелями, гидроциклами, надувными «бананами» и «таблетками», кафе, охраной, шатрами и даже участком для регистрации брака. Песка почти нет - на всей территории газон. И мизантропам тут делать нечего - Москва совсем рядом, а потому народу полно.

Сама деревушка напоминает коттеджный поселок. Поговаривают, что именно сюда привозили на дачу маленькую Аллу Пугачеву, где она училась играть на пианино (перед учебой в музыкальной школе при училище имени Ипполитова-Иванова).

Места живописные как в сериале «Участок» с Безруковым. Зелень после карантина и каменных проспектов так и щекочет глаза. Дно мягонькое, приятное. В воду зайдешь по пояс и, согнув колени, начинаешь медленно в нее погружаться. Потом отталкиваешься и плывешь вразмашку, пока не иссякнут силы. После этого переворачиваешься на спину и без особенных усилий возвращаешься обратно. В общем я искупался (космический кайф! - прим. авт).

На Клязьме много яхт-клубовФото: Павел КЛОКОВ

Чуть позже (уже на берегу) случайно подслушал телефонный разговор. Один обгоревший мужик строгим голосом заявил, что ему после недавнего режима самоизоляции требуется отдых (кому, не знаю... может, работодателю?).

И далее - цены.

Парковка - 300 руб в будни и 500 в выходные.

Аренда маленькой беседки - 2500 руб и большой - 4000.

Прокат мангала - 500 руб.

Шезлонг - 300 руб.

Ракетки бадминтонные - 200 руб в час.

Волейбольная площадка - 600 руб в час (плюс мяч - 200 руб в час).

Место для установки палатки - 300 руб в час.

Жидкость для розжига - 200 руб.

Уголь - 250 руб.

Свиной шашлык 200 гр - 380 руб.

Картофель фри 150 гр - 170 руб.

Плов из баранины 350 гр - 320 руб.

Солянка 350 гр - 250 руб.

Адрес: городской округ Мытищи, деревня Новоалександрово.

Как добраться: от Савеловского вокзала на электричке до станции «Долгопрудная», затем на автобусе №33 до остановки «Новоалександрово». На машине ехать от МКАД по Дмитровскому шоссе на север. Перед мостом через канал имени Москвы повернуть направо.

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